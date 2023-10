“Non un attacco, ma un riconoscimento”: l’assessore Elena Muoio risponde alle richieste di dimissioni

MARGHERITA DI SAVOIA - A seguito dei momenti di forte tensione emersi durante la seduta del Consiglio comunale del 19 ottobre scorso, l’assessore con deleghe a Pubblica Istruzione, Commercio, Attività produttive, Legalità e Sicurezza, Programmazione e Controllo di Gestione, Avv. Elena Muoio, ha rilasciato una replica ufficiale al fine di chiarire la situazione e rispondere alle aspre critiche mosse nei suoi confronti (leggi).

PRIORITÀ AI TEMI RILEVANTI - L’assessore Muoio ha iniziato la sua dichiarazione sottolineando l’importanza di focalizzare l’attenzione sui temi di fondamentale importanza per la comunità. Ha riferito che la recente seduta del Consiglio comunale era stata dedicata alla discussione di questioni cruciali per il futuro di Margherita di Savoia. Tuttavia, ha espresso il suo disappunto per come le accuse personali e le distrazioni strumentali abbiano offuscato il dibattito serio e necessario, in particolar modo riguardo alla discussione sul Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico. Invece di essere un momento di dialogo produttivo, la seduta si è trasformata, a suo dire, in un teatro di attacchi personali.

UN ACCESO CONFRONTO PERSONALE - Muoio ha risposto con fermezza alle critiche mosse nei suoi confronti. In particolare, ha espresso forte disapprovazione per l’atteggiamento della consigliera Grazia Galiotta. Secondo l’assessore, invece di riflettere sulle carenze del suo precedente mandato, Galiotta ha optato per un attacco diretto, trovando un alleato nel consigliere Giovanni Leone.

IL RISPETTO PER LA VOLONTÀ DEI CITTADINI - Centrale nella replica dell’assessore è stata l’attenzione al rispetto della volontà dei cittadini, che Muoio ritiene sia stata messa in secondo piano da parte di alcuni consiglieri d’opposizione. Muoio ha affermato che, sebbene la sconfitta elettorale possa essere difficile da accettare, ciò non dovrebbe tradursi in comportamenti aggressivi e mancanza di rispetto nei confronti dell'intera comunità.

L’assessore ha inoltre esortato i consiglieri a mantenere un comportamento dignitoso e leale nello svolgimento delle proprie funzioni. Ha sottolineato come il Consiglio comunale dovrebbe rappresentare un luogo di serietà e non un’arena per performance teatrali o comportamenti da reality show.

IL RINGRAZIAMENTO IRONICO - Chiudendo il suo intervento in modo inaspettato e con un pizzico di ironia, l’assessore Muoio ha voluto ringraziare quei consiglieri d’opposizione che hanno chiesto le sue dimissioni. Ha interpretato tale richiesta non come un attacco, ma come un riconoscimento indiretto della sua rettitudine e dedizione. Sorprendendo con un colpo di scena, Muoio ha sottolineato come, paradossalmente, tale richiesta abbia solo rafforzato la fiducia nella sua figura e nel suo costante impegno per la comunità.

Redazione CorriereOfanto.it