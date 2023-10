Margherita di Savoia, tensioni e accuse nella seduta consiliare di ieri. Giovanni Leone chiede le dimissioni del presidente Diella

MARGHERITA DI SAVOIA - Gli animi non si sono ancora placati dopo la tumultuosa seduta del Consiglio comunale di ieri. In un ambiente solitamente destinato a discussioni costruttive, i toni sono diventati particolarmente accesi, e le risonanze di ciò sono arrivate fino ad oggi, con la diffusione di un dettagliato comunicato stampa da parte del consigliere comunale Giovanni Leone, capogruppo del “Gruppo misto”.

Al centro della contesa, un vivace confronto tra l’assessore Elena Muoio e la consigliera Grazia Galiotta, capogruppo di “Forza Margherita”. Senza entrare nei dettagli più minuti dell’argomento di discussione, Leone ha voluto mettere in luce il tono e l’intensità dello scambio, sottolineando alcune apparenti incongruenze nel percorso politico dell’assessore Muoio rispetto alle sue attuali prese di posizione.

Tuttavia, la Muoio e la Galiotta non sono state le sole figure al centro delle osservazioni di Leone. Il presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Diella, è stato criticato per come ha gestito la seduta. A detta di Leone, Diella non solo avrebbe omesso di intervenire come mediatore durante i momenti di maggior tensione, ma avrebbe anche mostrato comportamenti inappropriati a microfoni spenti. Di fronte a tali comportamenti e alla mancata mediazione, Leone ha esplicitamente richiesto le dimissioni del presidente Diella. (Video)

Un altro punto sollevato con preoccupazione riguarda le commissioni consiliari. Secondo quanto riportato, Diella avrebbe messo in dubbio l’efficacia e l’utilità di questi organi, una posizione che ha sollevato perplessità dato il loro ruolo cruciale nel funzionamento del consiglio.

Chiudendo il suo comunicato, Leone ha espresso preoccupazione per la gestione di specifiche tematiche da parte dell’assessore Muoio, in particolare il regolamento del suolo pubblico, sottolineando l’importanza di affrontare questi argomenti con un’ottica costruttiva e collaborativa.

Redazione CorriereOfanto.it