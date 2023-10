Patruno oltre le dimissioni: una critica alla gestione e un richiamo ai valori di condivisione e trasparenza

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Le dimissioni non sono mai un gesto da prendere alla leggera, soprattutto quando provengono da cariche istituzionali di spicco. Andrea Patruno, durante l’odierna seduta del consiglio comunale, ha messo sul tavolo un dossier dettagliato e articolato, delineando le ragioni che lo hanno portato a lasciare la presidenza del consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia.

UN SEGNALE D’ALLARME - L’ex presidente del consiglio comunale sanferdinandese ha iniziato evidenziando come le sue dimissioni siano un segnale d’allarme, sottolineando l’importanza della condivisione nella gestione amministrativa. Per Patruno, l’azione amministrativa non è solo burocrazia, ma un insieme di scelte che devono essere prese di concerto tra i vari livelli di governo e la comunità. Una condivisione che, come ha sottolineato, sembra mancare nella corrente gestione.

QUESTIONI DI TRASPARENZA - Uno dei punti nodali del suo intervento ha riguardato il degrado del patrimonio pubblico. Ha citato specifiche delibere e decisioni che, a suo avviso, mancavano di trasparenza e di una giusta priorità. Ha riservato una menzione particolare alle politiche di assunzione, dove ha messo in evidenza varie incongruenze tra gli annunci e le azioni effettuate, come la durata dei contratti e la natura temporanea o eccezionale degli stessi.

LA DISCONNESSIONE CON LA COMUNITÀ - Patruno ha espresso forte preoccupazione per quella che vede come una crescente disconnessione tra il governo e la comunità. Ha citato varie decisioni che non sono state discusse adeguatamente, sia all’interno della maggioranza sia con l’intera comunità. Una mancanza di discussione e dibattito che va contro gli impegni presi in campagna elettorale.

IMPEGNO PERSONALE E POLITICO - Nonostante le critiche, Patruno ha sottolineato il suo impegno verso la comunità e il suo attaccamento ai principi del Partito Democratico e del Movimento Articolo Uno. Ha annunciato che, sebbene si stia dimettendo dalla sua carica di presidente, continuerà a servire come consigliere comunale, sostenendo qualsiasi iniziativa che rispecchi il programma elettorale di “Città Futura”.

UNA RIFLESSIONE NECESSARIA - Le dimissioni di Andrea Patruno non sono una mera formalità burocratica, ma piuttosto un campanello d’allarme che risuona potente nell’ambito politico del Comune di San Ferdinando di Puglia. Il suo eloquente intervento non solo ha svelato le crepe esistenti nella gestione amministrativa, ma ha anche sottolineato la fondamentale importanza della condivisione e della trasparenza nelle decisioni pubbliche. Patruno, con questa sua decisione, ha lanciato un chiaro messaggio: la politica non può e non deve allontanarsi dalla sua gente. Ogni decisione, ogni azione, ogni intervento deve essere radicato nel benessere della comunità e guidato da un autentico spirito di servizio e responsabilità. La sua scelta di dimettersi e le ragioni che l’hanno motivata invitano l’intero sistema politico di San Ferdinando di Puglia a una profonda riflessione su come realmente servire e rappresentare i cittadini.

Redazione CorriereOfanto.it