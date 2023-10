Margherita, il Consiglio approva il progetto definitivo delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico. Lodispoto: “Una svolta storica”

MARGHERITA DI SAVOIA - Nel pomeriggio di giovedì 19 ottobre il consiglio comunale di Margherita di Savoia si è riunito in sessione straordinaria in unica convocazione. Unica assente, per motivi personali tempestivamente comunicati all’Ufficio di Presidenza, l’assessore Francesca Santobuono.

In apertura dei lavori l’assemblea, su proposta della maggioranza, ha deliberato di anticipare i punti n. 3 e n. 4 di cui all’ordine del giorno, soggetti a votazione da parte dell’assise, posponendo i primi due punti (Comunicazioni del Sindaco ed Interpellanze) che si sono svolti a seguire. (Foto)

L’approvazione del progetto definitivo e la ratifica delle opere di mitigazione del rischio idraulico dell’abitato di Margherita di Savoia è avvenuta con 11 voti favorevoli e 5 voti contrari da parte della minoranza.

Il subentro di quattro mutui della Cassa Depositi e Prestiti dall’Unione dei Comuni “Tavoliere Meridionale” rivenienti dal 2002 per un importo complessivo di 160mila euro circa, conseguenza della fuoriuscita del Comune di Margherita di Savoia dalla suddetta Unione dei Comuni e che - come ha spiegato il responsabile dei Servizi Finanziari dr. Fabrizio Falcone - non comporta ulteriori costi di gestione a carico del Comune, è stato approvato con 11 voti favorevoli e 4 voti contrari da parte della minoranza, fatta eccezione per il consigliere Emanuele Quarta che si è astenuto.

«L’approvazione del progetto definitivo delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico - ha dichiarato in aula il Sindaco avv. Bernardo Lodispoto - rappresenta una svolta storica per il nostro paese, avallata dal parere favorevole di ben 15 autorevolissimi organi tecnici regionali che con la loro valutazione positiva sgomberano definitivamente il campo da qualsiasi speculazione sull’argomento. Queste opere, realizzate a tutela del nostro territorio, vanno inoltre a sanare una situazione che ci ha penalizzato per quasi 20 anni rimuovendo il vincolo di inedificabilità assoluta che gravava su quelle aree, per le quali i proprietari pagavano regolarmente i tributi: ora, grazie alla nostra amministrazione, sarà possibile attirare nuovi investimenti produttivi nel nostro territorio e creare così le basi per nuovi posti di lavoro, tenuto conto che in quell’area si potranno realizzare nuovi insediamenti nel settore turistico alberghiero».

La seduta è stata come di consueto trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia. (Video 1 - Video 2)

