Il presidente Diella interviene: chiarimenti sul recente consiglio comunale

MARGHERITA DI SAVOIA - «Intervengo malvolentieri sulla sgradevole polemica innescata da alcuni consiglieri di opposizione.

Per supportare il lettore nella comprensione oggettiva di quanto accaduto nel consiglio comunale di giovedì sera, più che esprimere una personale valutazione dei fatti, ritengo di maggiore utilità attenersi esclusivamente alle immagini registrate e relative all’ultimo quarto d’ora della seduta (video, ndr).

Bene, risulta evidentissimo che il consigliere Giovanni Leone in preda ad uno scatto d’ira, improvvisamente si avvicini al tavolo della presidenza per inveire ed urlare minacciosamente contro la mia persona.

Rimane un mistero come io possa aver espresso frasi irriguardose a “microfono spento” se, come evidente dall’oggettivo riscontro delle immagini, ho parlato esclusivamente con il microfono in mano e acceso per tutta la durata dello spiacevole episodio e fino alla fine dei lavori del consiglio comunale.

Mi fermo qui, sforzandomi di non accompagnare una inutile polemica ed astenendomi da ulteriori commenti che possano ingenerare malintesi.

Con il senno di poi, forse avrei dovuto dichiarare chiusa la seduta del Consiglio non appena il livello della discussione andava degenerando. Non l’ho fatto esclusivamente per dare la possibilità di intervenire ad alcuni colleghi consiglieri che, non avendo ancora presto la parola, attendevano educatamente il loro turno.

Per quanto mi riguarda la questione è chiusa. Qualunque sia la reazione a quanto da me espresso, ovviamente, non tornerò su una polemica che, tra l’altro, non sta affatto minando la mia serenità.

E si, mi sento forte di una serenità che deriva dall’essere entrato in consiglio comunale attraverso una campagna elettorale corretta nelle espressioni, nei comportamenti e, soprattutto, negli strumenti di ricerca del consenso.

Questo mi consente, lasciatemelo dire, di non avere ansie da prestazione da superare mediante ricorso spropositato all'utilizzo dei social e dei mezzi di comunicazione che, ritengo, dovrebbero verificare con più attenzione le notizie a cui dare particolare rilevanza.

Preme una precisazione sulle commissioni consiliari. Ho esclusivamente affermato che il ruolo delle commissioni consiliari può svolgersi proficuamente nell’esclusivo ambito delle funzioni del consiglio comunale, esprimendo perplessità sulla proposta di costituzione di una “commissione sul servizio di raccolta rifiuti”, ambito che ovviamente attiene alla gestione e alla corretta esecuzione di un contratto di servizio. Tutto qui. Davvero non comprendo la polemica e i toni spropositati usati da una parte della minoranza.

Mi rivolgo, quindi, pacatamente ai consiglieri di opposizione che, ironia della sorte, hanno manifestato in ogni occasione e sino ad oggi apprezzamento, bontà loro, per la mia disponibilità e il mio modo di coordinare i lavori del consiglio e con i quali ho sempre mantenuto e manterrò un rapporto di assoluta cordialità. A mio avviso gli ultimi due consigli (intemperanze a parte) hanno evidenziato una discussione di ottimo livello, sicuramente frutto di studio e approfondimento e di questo vi va dato merito. Spostare l’attenzione sulle urla e gli insulti è esercizio assolutamente controproducente in quanto rende trascurabile all’attenzione dei cittadini il vostro stesso valido lavoro. Invece che per l’interessante intervento, tra gli altri, del consigliere Giovanni Leone sul servizio di trasporto pubblico locale, il consiglio sarà ricordato per le urla e gli schiamazzi.

Mi chiedo: ne valeva davvero la pena?

Per usare una innocua metafora, i cittadini sono portati ad apprezzare un elegante doppiopetto molto più indosso ad un autorevole politico piuttosto che ad “boss sotto stress”.

Sono sicuro, pertanto, che la collaborazione tra consiglieri riprenderà senza immotivati e dannosi strascichi polemici a beneficio del serio confronto sui veri temi di interesse pubblico.»

Dott. GIUSEPPE DIELLA (Presidente del Consiglio comunale di Margherita di Savoia)

---

BREVE REPLICA

In seguito alle dichiarazioni del Dott. Giuseppe Diella, Presidente del Consiglio Comunale di Margherita di Savoia, sopra riportate, desideriamo fare alcune precisazioni riguardo alla nostra linea editoriale e alla scelta di dare rilevanza alle dichiarazioni dei consiglieri comunali.

Il nostro giornale ha sempre avuto come principio cardine quello di fornire una informazione accurata, imparziale e trasparente ai nostri lettori. La scelta di dare particolare rilevanza alle dichiarazioni dei consiglieri comunali è frutto di un’attenta valutazione, con l’intento di permettere ai cittadini di essere pienamente informati sui temi e sulle dinamiche che riguardano la loro comunità.

Il commento del Dott. Diella sul controllo delle notizie è legittimo e rappresenta un aspetto fondamentale del dibattito sulla responsabilità dei media. Tuttavia, vogliamo sottolineare che le decisioni editoriali sono prese con la massima diligenza e nell’interesse del bene pubblico. La nostra scelta di dare spazio alle varie voci del Consiglio Comunale rientra in questo quadro, rappresentando un impegno verso una copertura completa ed equilibrata degli argomenti di interesse locale.

Valutiamo sempre con attenzione i feedback che riceviamo e ci impegniamo a mantenere standard giornalistici elevati, ascoltando e rispondendo alle esigenze e alle aspettative dei nostri lettori.

GIUSEPPE DALOISO (Direttore responsabile CorriereOfanto.it)