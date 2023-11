Margherita Migliore 2.0: “L’adozione del nuovo PUG è un grande risultato per l’amministrazione Lodispoto”

MARGHERITA DI SAVOIA - Il Consiglio comunale di Margherita di Savoia ha recentemente adottato il nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), con un’ampia maggioranza di 16 voti a favore e uno contrario (leggi). Il Coordinamento del Movimento Margherita Migliore 2.0 ha accolto favorevolmente questa decisione, esprimendo il proprio apprezzamento attraverso un comunicato stampa.

Secondo il Movimento, l’adozione di questo piano “rappresenta una svolta storica per la città”, considerando che è la prima volta in quasi cinquant’anni che viene adottato un nuovo piano urbanistico. Margherita Migliore 2.0 mette in luce l’importanza di questo cambiamento, che “mira a creare prospettive di sviluppo inedite e a superare le vecchie dinamiche di privilegi e rendite di posizione”. Si sottolinea l’obiettivo di “coinvolgere tutti i cittadini nel processo di sviluppo urbano, garantendo un’opportunità equa per tutti”.

L’adozione del Piano Urbanistico Generale è per Margherita Migliore 2.0 “un traguardo raggiunto grazie agli sforzi congiunti del sindaco Lodispoto, dell’amministrazione comunale e dello stesso Movimento”. Il successo di questa iniziativa è per il Coordinamento “il risultato di un impegno prolungato”, iniziato quasi sei anni fa, che ha condotto al successo nelle elezioni comunali del 2018 e ha avuto ulteriore conferma nelle elezioni di maggio 2023.

Nel comunicato stampa diffuso da Margherita Migliore 2.0, viene dato particolare risalto al supporto fornito dai consiglieri di minoranza, che “hanno superato le divisioni politiche per appoggiare un’iniziativa considerata essenziale per il futuro di Margherita di Savoia”. Questa collaborazione è stata sottolineata come “un esempio di come gli interessi della città possano prevalere sulle differenze partitiche”.

Margherita Migliore 2.0 ha espresso “fiducia e ottimismo” per il futuro di Margherita di Savoia, considerando l’approvazione del Piano Urbanistico Generale “un passo fondamentale verso un nuovo capitolo di sviluppo e progresso per la città”.

Redazione CorriereOfanto.it