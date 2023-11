Azione BAT, definita l’organizzazione della segreteria provinciale. Pieno mandato a Spina in vista dell’elezione del presidente della Provincia

BISCEGLIE - Sabato 18 novembre scorso, si è insediata la direzione provinciale BAT di Azione, convocata dal neo-segretario provinciale, Francesco Spina. Oltre alla ratifica della nomina di Antonio Nespoli a coordinatore cittadino di Andria, la direzione provinciale ha approvato all’unanimità la proposta organizzativa presentata dal segretario provinciale Francesco Spina.

La Segreteria di Azione BAT è così formata: Domenico Briguglio, Nicola Colangelo, Rosa Scognamiglio (vicesegretari), Giovanni Caprioli (responsabile Welfare), Pasquale Ciocia (responsabile Under 30), Stefania D’Addato (responsabile Comunicazione), Gaetano Damato (responsabile Organizzazione), Gianluca Grumo (responsabile dei Gruppi Tematici provinciali), Nicola Ruta (responsabile Enti Locali). I Gruppi Dipartimentali tematici includono: Nicola Di Canosa (Imprese e Sviluppo Economico), Pasquale Parisi (Sanità), Carmela Antonino (Turismo), Domenico Campana (Agricoltura) e Anna Campese (Giustizia).

Successivamente, il capogruppo consiliare alla Regione Puglia, Ruggiero Mennea, ha illustrato la situazione politica regionale. In conclusione, la direzione provinciale ha conferito pieno mandato al segretario provinciale di seguire le vicende dell’elezione del Presidente della Provincia BAT, che si terranno il 3 dicembre prossimo. Questo per definire al più presto, nella direzione provinciale, la posizione politica che Azione dovrà assumere in questo ultimo tratto di campagna elettorale, che vede confrontarsi i candidati Bernardo Lodispoto e Michele Patruno.

Comunicato Stampa Azione BAT