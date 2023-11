Marchio Rossi: “Il PD sostiene Lodispoto per la presidenza della Provincia, nel segno della continuità e del buon governo”

ANDRIA - “Il Partito Democratico è compatto a sostegno di Bernardo Lodispoto che, ne siamo certi, domenica 3 dicembre sarà rieletto presidente della provincia di Barletta-Andria-Trani”. Così il segretario provinciale del PD della BAT, Lorenzo Marchio Rossi.

“Contrariamente a quanto avvenuto in altre province italiane - afferma Marchio Rossi - gli amministratori della BAT si recheranno alle urne per delle elezioni che, seppur di secondo livello, avranno una grande valenza per il territorio”.

“Questi anni di amministrazione Lodispoto - prosegue il segretario provinciale del PD - hanno avuto come filo conduttore il risanamento e la crescita dell’ente con evidenti benefici per tutto il territorio. Bernardo Lodispoto continuerà in questa sua azione con il sostegno di tutto il centrosinistra della nostra provincia. A tal proposito, non comprendiamo la decisione del Movimento 5 Stelle di non recarsi alle urne pur in presenza, in contrapposizione a Lodispoto, di un candidato di altra estrazione. L’auspicio per il prossimo futuro è quello di una massima collaborazione”.

“Siamo certi - conclude Marchio Rossi - che le elezioni di domenica vedranno vincitore Bernardo Lodispoto. A lui il compito di continuare sulla strada del buon governo che da sempre lo contraddistingue nella sua città e che 4 anni fa ha avviato in provincia con grandi risultati”.

Comunicato Stampa PARTITO DEMOCRATICO BAT