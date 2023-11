Il Consiglio comunale di Margherita di Savoia approva il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2024-2026

MARGHERITA DI SAVOIA - Nel pomeriggio di martedì 28 novembre il Consiglio Comunale di Margherita di Savoia si è riunito in sessione straordinaria in unica convocazione: unico assente, per motivi personali tempestivamente comunicati all’Ufficio di Presidenza, l’assessore Savino Tesoro.

Un solo argomento all’ordine del giorno, ossia il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2024-2026 che, dopo una lunga ed approfondita discussione, è stato approvato con 11 voti favorevoli ed i 5 voti contrari della minoranza.

La seduta è stata come di consueto trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia. (Video)

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO