Trinitapoli, la Lega a sostegno del candidato sindaco Francesco di Feo

TRINITAPOLI - “Intesa siglata, a seguito di un incontro tra Francesco di Feo, Antonia Iodice e Ruggiero Grimaldi: la Lega di Trinitapoli sosterrà la candidatura a sindaco di Francesco di Feo”.

Lo afferma la segretaria cittadina del partito di Salvini, Antonia Iodice, a seguito di un incontro tenuto con il candidato sindaco Francesco di Feo e il segretario provinciale della Lega, Ruggiero Grimaldi.

Nei mesi precedenti, numerosi sono stati i confronti tra i dirigenti e i vari iscritti della segreteria cittadina per giungere a questa decisione.

“Una scelta convinta - sostiene Iodice - che vede in Francesco di Feo, già sindaco per nove anni, l’uomo giusto per competenza e professionalità per cercare di guidare la città verso un reale progresso che era iniziato proprio negli anni della sua sindacatura”.

“Trinitapoli - continua la segretaria, candidata nella lista ‘Resilienza Trinitapolese’ - è una città che ha molto da offrire. Ci sono ottimi professionisti, aziende all’avanguardia, un tessuto commerciale importante e un settore agricolo tra i primi della regione”.

Il segretario Grimaldi lancia la candidatura di Antonia Iodice: “Sono sicuro che otterrà un risultato importante per il partito, per lei e per la coalizione guidata dal candidato sindaco Francesco di Feo”.

GAETANO DALOISO