Insediato il nuovo Consiglio provinciale. Il presidente Lodispoto: “Lavorare insieme per il bene della collettività”

ANDRIA - Questa mattina ad Andria, presso la Sala consiliare della Provincia di Barletta-Andria-Trani in piazza San Pio X, si è insediato il nuovo Consiglio provinciale che, a seguito della tornata elettorale del 17.03.2024 (leggi, ndr), risulta essere così composto: Marchio Rossi Lorenzo, Tupputi Rosa, Di Noia Pasquale, Lattanzio Salvatore, Cuna Federica, Capacchione Fabio, Ludovico Angela per la lista “PER LA BAT”; Nobile Michele, Vitrani Michele, Calabrese Gennaro, De Noia Michele, Di Leo Giovanni per la lista “BUONA AMMINISTRAZIONE PER IL TERRITORIO”.

Il presidente della Provincia, avv. Bernardo Lodispoto, all’apertura dei lavori, dopo aver fatto gli auguri ai neo consiglieri ed a quelli riconfermanti, ha invitato tutti i consiglieri provinciali a lavorare insieme per il bene della collettività provinciale.

Ufficio Stampa Provincia di Barletta-Andria-Trani