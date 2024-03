Rinnovo del Consiglio provinciale, vince il Centrosinistra. Storica elezione per Salvatore Lattanzio, nel solco dell’illustre nonno Michele

MARGHERITA DI SAVOIA - Sindaci e consiglieri comunali delle dieci città della provincia di Barletta-Andria-Trani hanno votato oggi per il rinnovo del Consiglio provinciale, un’elezione di secondo livello in attesa della prevista riforma delle province. La lista “Per la BAT” (Centrosinistra) ha conseguito una significativa vittoria, ottenendo 7 dei 12 seggi disponibili in Consiglio provinciale, mentre la lista “Per il Territorio” (Centrodestra) ha conquistato i restanti 5 seggi.

I risultati finali dello scrutinio, in termini di voti ponderati, sono i seguenti:

Lista “Per il Territorio” (Centrodestra):

• Michele Nobile: 8.071

• Michele Vitrani: 7.083

• Gennaro Calabrese: 6.283

• Michele De Noia: 5.723

• Giovanni Di Leo: 5.719

Lista “Per la BAT” (Centrosinistra):

• Lorenzo Marchio Rossi: 8.265

• Rosa Tuppiti: 6.930

• Pasquale Di Noia: 6.909

• Salvatore Lattanzio: 6.805

• Federica Cuna: 6.768

• Fabio Capaccione: 6.523

• Angela Ludovico: 6.047

Tra i consiglieri di maggioranza eletti emerge Salvatore (detto Toto) Lattanzio, di Margherita di Savoia. La sua elezione segna il significativo ritorno della famiglia Lattanzio sulla scena politica provinciale, rievocando l'impegno del nonno Michele, in passato consigliere ed assessore alla Provincia di Foggia, proprio a ridosso del centenario della sua nascita. Il successo odierno di Salvatore rappresenta non solo un traguardo personale ma anche un omaggio all'eredità e ai principi politici del nonno Michele, evidenziando un vincolo profondo tra le generazioni della famiglia Lattanzio e la comunità locale.

Redazione CorriereOfanto.it