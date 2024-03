Sanzione Collegio dei Probiviri di Forza Italia: la replica di Marcello Lanotte

MARGHERITA DI SAVOIA - Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota a firma dell’avv. Marcello Lanotte, coordinatore provinciale di Forza Italia e presidente del Consiglio comunale di Barletta, a seguito della sanzione impostagli dal Collegio Nazionale dei Probiviri di Forza Italia. (Leggi, ndr)

«Premetto di rispettare le decisioni degli organi di garanzia del partito, perché io rappresento Forza Italia nella nostra provincia, dopo essere stato riconfermato, per acclamazione e all'unanimità, suo coordinatore provinciale. Credo, però, che Damiani dovrebbe interrogarsi sul suo peso politico, atteso che il partito prima gli ha negato il mio commissariamento e, successivamente, nonostante lui chiedesse la mia espulsione, ha concluso il procedimento, da lui richiesto, comminando una sospensione di appena sei giorni.

Oltretutto, lo stesso Damiani, al Congresso Provinciale che mi ha acclamato coordinatore provinciale, ha promesso pubblicamente di ritirare il ricorso pur di ottenere un solo delegato, a fronte di ben sette indicati da me. Io e gli altri dirigenti di Forza Italia abbiamo rispettato l'accordo; lui no. A questo punto lascio a chi legge ogni considerazione sull'affidabilità politica di Damiani che, evidentemente, non riuscendo a competere sul piano dei risultati elettorali, vorrebbe far fuori ogni altro dirigente di partito. Io e gli altri dirigenti di Forza Italia, invece, siamo inclusivi e, per questo, lo aspettiamo nel Coordinamento Provinciale da me convocato il 25 marzo e, nel caso presenzi, lo accoglieremo calorosamente.»

Avv. MARCELLO LANOTTE