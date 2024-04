Fisfola e Galiotta aderiscono a Forza Italia. Lanotte: “Il nostro partito è tornato ad essere protagonista in tutta la provincia BAT”

BARLETTA - Sono Marcello Fisfola e Grazia Galiotta i due nuovi consiglieri comunali che hanno aderito a Forza Italia. A comunicarlo è il coordinatore provinciale del partito, avv. Marcello Lanotte.

«Due nuovi consiglieri comunali di esperienza e rappresentativi del territorio. Grazia Galiotta è stata il nostro candidato sindaco a Margherita di Savoia e si aggiunge a Gianluca Di Lecce, trasformando così Forza Italia nel gruppo consiliare più rappresentato nell’assise comunale della città. Marcello Fisfola non abbisogna di presentazioni, perché è una figura storica di Forza Italia nella città di Andria ed affiancherà la consigliera capogruppo, Donatella Fracchiolla, nell’impegnativa missione di ricostituzione di una proposta politica nella città Federiciana.

A breve annunceremo l’intero coordinamento provinciale, con novità altrettanto importanti, che testimoniano come il nostro partito sia tornato ad essere protagonista in tutta la provincia BAT, uscendo così dalla subalternità rispetto ad altri partiti della coalizione. Stiamo lavorando ad altri ingressi, ma siamo determinati a farlo senza ricorrere a persone che stanno pensando bene di abbandonare navi che stanno per affondare.

Con coraggio, avanti!»

Avv. MARCELLO LANOTTE (Coordinatore provinciale di Forza Italia)