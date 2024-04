Non più attuali le ragioni del gruppo consiliare Forza Margherita. Pestillo: “Aderisco al Gruppo misto per continuare l’opposizione a Lodispoto”

MARGHRITA DI SAVOIA - Gentile Direttore, apprendo dal Vostro giornale la notizia della recente adesione della consigliera comunale Grazia Galiotta al partito di Forza Italia (leggi, ndr). Questa scelta sicuramente contribuisce a fare un po’ di chiarezza nella variopinta politica locale. Infatti, tale sviluppo evidenzia che le dinamiche politiche che avevano portato alla formazione del gruppo consiliare Forza Margherita, successivamente alle ultime elezioni comunali, non sono più attuali.

Pertanto, in qualità di Consigliere comunale di Fratelli d’Italia, annuncio la mia decisione di lasciare questo gruppo per aderire al Gruppo misto, a guida del capogruppo Giovanni Leone. Continuerò ad impegnarmi per una collaborazione costruttiva e coerente, mantenendo un impegno costante nell’opposizione all’amministrazione guidata dal sindaco Lodispoto.

Distinti saluti.

FRANCESCO PESTILLO (Consigliere comunale di Fratelli d’Italia)