San Ferdinando di Puglia, Elezioni Europee: scelta la via dell’estrazione degli scrutatori. Camporeale: “Decisione giusta, nella direzione della trasparenza e della correttezza”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - “Giovedì mattina in Commissione elettorale abbiamo effettuato il sorteggio degli scrutatori per le prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Abbiamo selezionato 56 scrutatori per i nostri 14 seggi, tra titolari e supplenti, scegliendo la via dell’estrazione a sorte, preferendola all’altra opzione disposta dalla legge, che era la designazione diretta. (Video)

Riteniamo che sia stata una giusta decisione, nella direzione della trasparenza e della correttezza verso i concittadini che compongono l'albo degli scrutatori.”

ARIANNA CAMPOREALE (Sindaca di San Ferdinando di Puglia)