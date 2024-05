Aniello Valente confermato alla guida di Forza Italia San Ferdinando di Puglia. Costituito il nuovo coordinamento cittadino

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Completati gli adempimenti congressuali di Forza Italia a San Ferdinando di Puglia. Confermato alla guida del partito Aniello Valente. Il nuovo coordinamento azzurro cittadino vede, oltre alla presenza femminile e di giovani, anche l’esperienza di due storici rappresentanti sanferdinandesi di Forza Italia: Giuseppe De Bari, già coordinatore cittadino del PdL, presidente del consiglio comunale e assessore alla cultura, e Giuseppe Dragonetti, già assessore comunale all’agricoltura, entrambi con Salvatore Puttilli sindaco.

Questi i componenti del direttivo e le rispettive deleghe: Maria Rosaria Dilillo, vice coordinatrice e responsabile del Dipartimento Scuola, Politiche Sociali e Pari Opportunità; Rossella Ricco, coordinatrice Forza Italia Giovani e responsabile del Dipartimento Politiche Giovanili e Formazione; Giuseppe De Bari, responsabile del Dipartimento Cultura, Sviluppo del Territorio ed Urbanistica; Giuseppe Dragonetti, responsabile del Dipartimento Impresa, Economia e Finanze; Benedetto Fanelli, vice coordinatore Forza Italia Giovani e responsabile del Dipartimento Trasporti e Comunicazione; Nicola Lopizzo, responsabile del Dipartimento Legalità e Politiche Europee.

Forza Italia (e PdL), un tempo partito di maggioranza relativa (sia pure con vicende alterne con il PD) a San Ferdinando di Puglia, pur non essendo rappresentata in consiglio comunale, sta svolgendo opposizione nei confronti della giunta guidata da Arianna Camporeale. Il coordinatore Aniello Valente, sin dall’indomani del risultato elettorale delle amministrative (il centrodestra si divise in liste diverse), è impegnato a sostenere la necessità del ruolo organizzativo del partito, che definisce: “necessario per il corretto svolgimento del processo democratico, in contrapposizione alla sempre più frequente personalizzazione della politica, in modo che tutti i cittadini possano partecipare, liberamente, alla costruzione della società, intesa come comunità di persone, bisogni e benefici”.

“Forza Italia - prosegue Aniello Valente - ha l’onore e l’onere di essere intermediario tra le istituzioni e i cittadini, con senso di appartenenza a una base di valori, per noi quelli della grande famiglia del Partito Popolare Europeo. Risulta, pertanto, necessario - aggiunge - assumere la responsabilità della selezione di coloro i quali ricopriranno ruoli pubblici e, nel contempo, lavorare alla formazione delle nuove classi dirigenti. La complessità delle istituzioni democratiche non consente un approccio dilettantistico”.

“Con questo spirito e volontà, uniti all’imprescindibile valore di libertà che la contraddistingue, Forza Italia - conclude il coordinatore Valente - proseguirà nel lavoro sin qui svolto, restando ricettiva al contributo di amici e simpatizzanti”.

GAETANO SAMELE