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Politica

Servizio idrico, il Consiglio comunale approva la presa d’atto della delibera AIP e l’adesione ad “Acqua Comune”

MARGHERITA DI SAVOIA - Un solo punto all’attenzione del consiglio comunale nella sessione straordinaria di mercoledì 1 aprile 2026: quello relativo alla presa d’atto della deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Autorità Idrica Pugliese n. 52 del 30 giugno 2025 avente ad oggetto “Gestione del Servizio Idrico Integrato nell’ambito Puglia dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2045 n. 152 e successive modifiche e integrazioni” ed adempimenti conseguenti, inclusa l’adesione a una Società per azioni ex art. 3 comma 2-ter del D.L. 17 ottobre 2024 n. 153 convertito con modificazioni dalla Legge 13 dicembre 2024 n. 191, denominata “Acqua Comune”, a totale partecipazione pubblica e a controllo analogo congiunto di tutti i Comuni della Regione Puglia.

Unica assente, peraltro giustificata, la consigliera Elena Muoio. L’assise civica ha approvato con 12 voti favorevoli (con la maggioranza ha votato il consigliere Emanuele Quarta) e 4 contrari (Grazia Galiotta, Gianluca Di Lecce, Francesco Pestillo e Giovanni Leone).

Il Sindaco avv. Bernardo Lodispoto ha salutato con soddisfazione la ratifica della presa d’atto: «Si tratta di un sì molto importante: far rimanere l’acqua un bene pubblico attraverso l’adesione ad una società in house è una scelta che viene incontro agli interessi non solo della comunità di Margherita di Savoia ma di tutto il territorio pugliese».

La seduta è stata trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia. (Video)

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO

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