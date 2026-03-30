IISS “Fermi-Einaudi” di Canosa, Lodispoto effettua un sopralluogo: «Provincia attenta a studenti e comunità, a breve la risoluzione delle criticità»

ANDRIA - La Provincia di Barletta-Andria-Trani è particolarmente sensibile alle esigenze degli studenti ed è per questo che ho deciso di effettuare un sopralluogo nell’Istituto “Fermi-Einaudi” di Canosa di Puglia. Con il dirigente della Provincia Lorenzo Fruscio, siamo stati accolti dal delegato del dirigente scolastico, il professor Francesco Balestrucci, e dai rappresentanti degli studenti Riccardo Caracciolo e Lorenzo Silicato.

Ci hanno segnalato le urgenze più impellenti da affrontare affinché si possa frequentare la scuola e svolgere le attività didattiche adeguatamente. Innanzitutto, il guasto delle sei caldaie: una circostanza a noi già nota e per la quale ci siamo già adoperati, procedendo alla gara d’appalto il mese scorso per l’acquisto di sei scambiatori, che arriveranno a breve, consentendo il riavvio dell’impianto di riscaldamento.

Poi, le porte delle aule e dei bagni, la riparazione dell’ascensore e le pompe per l’acqua: tutti interventi che verranno avviati a strettissimo giro. Infatti, sebbene la Provincia abbia il problema del bilancio non approvato, che ingessa non poco la nostra attività, abbiamo già provveduto a individuare risorse immediatamente disponibili e, pertanto, potremo farci carico delle istanze.

È stato un incontro proficuo per restituire serenità agli studenti e al personale, confermando la vicinanza dell’istituzione provinciale alla comunità.

Nota del Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Bernardo Lodispoto