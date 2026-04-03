Margherita di Savoia pronta alla XII edizione del Festival Internazionale dell’Aquilone: Austria ospite d’onore, evento sempre più accessibile e inclusivo

BARI - Il cielo di Margherita di Savoia si prepara a colorarsi con la dodicesima edizione del Festival Internazionale dell’Aquilone. L’evento è in programma dal 24 aprile al 3 maggio. Il festival, quest’anno, vede l’Austria come Paese ospite d’onore.

L’iniziativa, che porta ogni anno in Puglia aquiloni provenienti da tutto il mondo, è organizzata da ASBA (Associazione Stabilimenti Balneari di Margherita di Savoia), in collaborazione con il Comune di Margherita di Savoia, con il patrocinio della Regione Puglia, il sostegno di Pugliapromozione e Puglia Culture.

In rappresentanza dell’Austria ha annunciato la sua presenza il Console onorario austriaco in Puglia, Marzio Musolino.

Il programma e le novità dell’evento sono stati illustrati ieri alla stampa a Bari, presso il Palazzo della Presidenza della Regione Puglia, nella sala Di Jeso. Presenti Graziamaria Starace, assessora al Turismo e alla Promozione della Regione Puglia; Antonio Capacchione, presidente di ASBA; Paolo Ponzio, presidente di Puglia Culture; Francesca Santobuono, assessora al Turismo del Comune di Margherita di Savoia.

«Il volo degli aquiloni ci riporta subito all’infanzia, alla meraviglia, alla leggerezza, a quella capacità rara di alzare gli occhi e sentirsi parte di qualcosa di bello. Ed è proprio questa la forza straordinaria del Festival Internazionale dell’Aquilone di Margherita di Savoia: trasformare un evento in un’esperienza collettiva di stupore, gioia e condivisione - dichiara Graziamaria Starace, assessora al Turismo e alla Promozione della Regione Puglia -. Per la Puglia, appuntamenti come questo rappresentano una forma alta e autentica di promozione territoriale, perché raccontano i luoghi attraverso emozioni vere e costruiscono attrattività intorno a ciò che resta nel cuore delle persone. Margherita di Savoia diventa così uno spazio capace di parlare a pubblici diversi, unendo famiglie, visitatori, comunità, artisti e bambini in un’esperienza che sa essere insieme spettacolo, identità e incontro. Assume un valore ancora più significativo, in questo quadro, la scelta di rendere il festival sempre più accessibile e inclusivo, perché la bellezza, quando appartiene davvero a una comunità, cresce nella condivisione e si rafforza nella partecipazione».

L’evento, quest’anno, diventa più inclusivo. Previsti servizi mirati al superamento delle barriere architettoniche per agevolare la fruizione ai diversamente abili. Inoltre, nei giorni di maggiore affluenza, è prevista la presenza di operatori esperti in LIS (Lingua dei Segni Italiana), che agevoleranno l’accessibilità per le persone sorde.

«Ospitare l’Austria per noi è motivo di profondo orgoglio e rafforza la dimensione internazionale della manifestazione - afferma Antonio Capacchione, presidente di ASBA -. Questo Paese porterà con sé la sua straordinaria tradizione nell’arte degli aquiloni e una selezione di artisti di fama internazionale. Il nostro Festival Internazionale dell’Aquilone si conferma un ponte tra culture, capace di valorizzare tradizioni ed esperienze diverse. Sono tante anche quest’anno le possibilità di divertimento per grandi e piccoli e per godere delle tipicità della nostra terra. Il festival si impegna anche a promuovere la consapevolezza ambientale attraverso iniziative green. In questa edizione daremo particolare attenzione alla promozione di un turismo sostenibile che rispetti la bellezza naturale del territorio. Celebreremo anche il 270° anniversario della nascita di Wolfgang Amadeus Mozart (nato a Salisburgo il 27 gennaio 1756)».

«A nome del sindaco di Margherita di Savoia, Bernardo Lodispoto, siamo pronti a dare il benvenuto a tutti gli ospiti provenienti da ogni parte del mondo - dice Francesca Santobuono, assessora al Turismo del Comune di Margherita di Savoia -. Il Festival Internazionale dell’Aquilone, giunto alla dodicesima edizione, è motivo di grande orgoglio per tutta la comunità. In questi anni l’evento ha fatto registrare presenze record nella storia della cittadina, con punte di oltre 70mila visitatori in un solo giorno: il successo è frutto di una efficace sinergia fra istituzioni, associazioni e attività commerciali. L’amministrazione comunale offrirà, come sempre, il supporto necessario per la buona riuscita della manifestazione, garantendo il massimo impegno. Il festival porta ogni anno in Puglia numerosi visitatori che, nell’occasione, hanno la possibilità di scoprire le peculiarità e le bellezze della Valle dell’Ofanto».

«Il Festival Internazionale dell’Aquilone rappresenta una forma autentica di valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale regionale, capace di raccontare la Puglia attraverso esperienze condivise e partecipate - sostiene Paolo Ponzio, presidente di Puglia Culture -. Come Puglia Culture sosteniamo con convinzione iniziative che ampliano l’accesso alla cultura e promuovono modelli inclusivi di partecipazione. In questa direzione, il festival rappresenta anche un’esperienza significativa di welfare culturale, capace di generare benessere attraverso le arti e la condivisione. L’attenzione crescente all’accessibilità ne rafforza ulteriormente il valore pubblico, rendendolo un esempio virtuoso di sviluppo culturale aperto a tutti, mentre Margherita di Savoia si conferma spazio di incontro tra identità, creatività e sviluppo».

«Sono lieto di portare i saluti dell’Ambasciatore d’Austria Michael Rendi in occasione della presentazione di questa manifestazione. Siamo orgogliosi che sia stata scelta l’Austria come nazione ospite d’onore di un evento che, negli anni, ha saputo raggiungere una visibilità internazionale - sottolinea Marzio Musolino, Console onorario austriaco in Puglia -. Come a Margherita di Savoia, anche in Austria il sale è storicamente una risorsa fondamentale. Per esempio, la regione di Hallstatt è famosa per una delle miniere di sale più antiche al mondo. Il connubio di culture e tradizioni rappresenta una risorsa che questo festival riesce a valorizzare al meglio. Il Consolato augura buon vento agli aquilonisti e a tutti coloro che parteciperanno».

Programma del dodicesimo Festival Internazionale dell’Aquilone

Ad anticipare l’evento è in calendario il 23 aprile (ore 19, Salone delle Terme di Margherita di Savoia) un concerto di musica classica con musicisti di Salisburgo.

Il 24 aprile ha inizio il festival, che prosegue fino al 3 maggio. Si svolgerà presso gli stabilimenti balneari sul lungomare Amerigo Vespucci. Tutti i giorni (tranne il 27 aprile), dalle 10 alle 19, è previsto il volo libero degli aquiloni sulla spiaggia. In programma anche voli acrobatici e competizioni. Il festival si arricchisce inoltre di esibizioni artistiche, performance musicali (anche di musica classica) e stand gastronomici dedicati alle tradizioni locali.

Numerose le occasioni per imparare a costruire aquiloni, personalizzandoli e testandoli sulla spiaggia, grazie a laboratori didattici gratuiti riservati ai bambini delle scuole elementari. Sono in calendario il 24, 27, 28, 29 e 30 aprile e il 2 maggio, dalle 9.30 alle 12, presso i vari stabilimenti balneari (per informazioni e prenotazioni contattare Salvatrice al 347.1766140).

Torna anche “Walk, Color & Fly” (1° maggio, ritrovo alle 8, inizio alle 10, Belvedere via Valerio, lungomare Cristoforo Colombo), una passeggiata con kit di polveri colorate naturali.

Giovedì 30 aprile (dalle 20.30) spazio a “Calici volanti”, percorso enogastronomico lungo corso Vittorio Emanuele, con musica dal vivo e spettacoli per bambini.

Sempre il 30 aprile (piazza Libertà, dalle 16) è in programma la prima edizione della “Sagra della pizza dolce e un mare di golosità”, a cura dell’associazione “Un pizzico di sale”, con stand dedicati ai sapori austriaci e show cooking dello chef Salvatore Riontino.

Il 2 maggio si terrà una conferenza per il 250° anniversario della nascita di Pietro Giannone (Giardino d’Inverno delle Terme).

Torna anche il concorso fotografico “Aquiloni nel vento”, aperto gratuitamente a tutti dai 16 anni, con due sezioni: “Fotografi amatori e professionisti” e “Mobile Photo”.

Per il regolamento completo è possibile consultare il sito ufficiale della manifestazione: www.aquilonimargherita.it.

ALESSANDRA RICCO (Ufficio stampa ASBA)