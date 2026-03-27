Criticità all’IISS “Fermi-Einaudi”, studenti in sciopero. Il sindaco Malcangio sollecita la Provincia BAT e informa il prefetto Anania

CANOSA DI PUGLIA - Nonostante le numerose e puntuali sollecitazioni del dirigente scolastico Gerardo Totaro alla Provincia BAT, l’IISS “Fermi-Einaudi” di Canosa di Puglia continua a presentare diverse criticità che stanno portando gli studenti a scioperare e protestare.

È per questo che, in data odierna, il sindaco Vito Malcangio, dopo aver più volte sollecitato per vie brevi la Provincia, ha provveduto ad inoltrare al presidente Bernardo Lodispoto una missiva in cui è stato richiesto il massimo impegno affinché si possa pervenire, in tempi rapidi, ad una soluzione concreta in termini di manutenzione ordinaria e straordinaria, garantendo la ripresa del regolare percorso scolastico.

La lettera è stata inoltre trasmessa, per conoscenza, al prefetto della Provincia BAT Flavia Anania.

«La situazione - spiega il primo cittadino - sta arrecando un grave pregiudizio al diritto allo studio dei nostri ragazzi, con conseguenze sul loro percorso formativo. La Provincia BAT non sia sorda, si mobiliti e garantisca agli studenti condizioni idonee allo studio».

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia