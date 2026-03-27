Refezione scolastica, a Trinitapoli “criticità superate e servizio migliorato”. Landriscina invita le famiglie alla collaborazione

TRINITAPOLI - Migliora il servizio di refezione scolastica. È quanto emerso dall’incontro di quest’oggi, che ha evidenziato risultati concreti nel dialogo tra istituzioni e scuola.

La riunione, coordinata dalla responsabile dott.ssa Miriam Latella e verbalizzata dalla dott.ssa Benedetta Garofalo, ha registrato il contributo delle insegnanti Gabriella Gentile, Agata Alioscia Lacoppola e Michela Lapiccirella. Le docenti hanno riferito che le criticità emerse in passato risultano superate e che oggi è garantita la somministrazione di pasti caldi anche per bambini celiaci e intolleranti.

Sul fronte della qualità e delle quantità, temi sollevati dalla rappresentante dei genitori Maddalena Fiore, il responsabile della Vivenda S.p.A., Domenico De Robertis, ha assicurato il rispetto rigoroso delle grammature previste dalle tabelle ASL, evidenziando come in diversi casi si registrino eccedenze rispetto ai minimi richiesti.

Per l’Amministrazione comunale erano presenti l’assessore alla Pubblica Istruzione Giovanni Landriscina e la consigliera Anna Colia. Entrambi hanno sottolineato il valore della mensa come momento educativo, richiamando le famiglie ad una collaborazione costruttiva e al sostegno delle attività della Commissione mensa.

Sulla stessa linea il sindaco Francesco di Feo, che ha ribadito l’obiettivo di garantire un ambiente sano e accogliente, in cui il pasto rappresenti un’occasione di crescita per l’intera comunità scolastica.

La refezione scolastica viene così confermata non solo come servizio essenziale, ma come spazio educativo in cui si promuovono alimentazione equilibrata, socialità e rispetto reciproco. Un ambito che, secondo l’Amministrazione, contribuisce in modo concreto alla formazione di cittadini consapevoli.

GAETANO DALOISO