Fratelli d’Italia: “L’Amministrazione Lodispoto fa acqua da tutte le parti”

MARGHERITA DI SAVOIA - Dal dehors in piazza Libertà al fallimento dell’Isola Ecologica sino a giungere al camper di Poste Italiane.

Margherita non è una proprietà privata di Bernardo Lodispoto.

Solo nel nostro Comune, infatti, il sindaco può fare e disfare come vuole.

Nessuna condivisione, nessuna motivazione, nessuna comunicazione.

Andiamo per gradi.

Partiamo dalla bruttura del dehors, destinato a un brand commerciale, allestito in piazza Libertà per una sponsorizzazione ricevuta per l’Estate 2024. A tutt’oggi non si conosce il calendario di eventi dell’Estate Margheritana 2024. Siamo a contestare la scelta operata, che va a deturpare la bellezza della principale piazza della città.

Si potevano scegliere sicuramente altre modalità pubblicitarie anziché quella adottata, in completa autonomia e senza ascoltare nessuno.

Senza dimenticare la rimozione, dopo appena un anno, dell’Isola Ecologica di via Maggiore Galliano. Un fallimento! Installata nell’aprile del 2023, si legge in un comunicato di Palazzo di Città: “allo scopo di agevolare e incentivare il corretto smaltimento dei rifiuti”. “Faremo un ulteriore passo in avanti nella direzione di una corretta raccolta differenziata”, prometteva Lodispoto.

Nelle settimane scorse, dallo stesso sindaco abbiamo appreso che non è servita a nulla, tanto da aver perso finanche la Bandiera Blu.

In ultimo, la farsa raccontata sul camper di Poste Italiane. Una soluzione, seppur provvisoria, merito dei vertici dell’azienda e non certo di Lodispoto che ha solo concesso, come ogni sindaco e ogni comune devono fare, il suolo pubblico. Ci saremmo aspettati di più!

Nonostante il grande caldo di queste ore, è proprio il caso di dirlo: l’Amministrazione Lodispoto fa acqua da tutte le parti.

DOMENICO RICCO (Segretario Fratelli d’Italia Margherita di Savoia), FRANCESCO PESTILLO (Consigliere Comunale Fratelli d’Italia)