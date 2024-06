Forza Italia: “La città è allo sbando, senza regole e obiettivi. Adesso basta!”

MARGHERITA DI SAVOIA - Da un lato si chiede collaborazione all’opposizione, dall’altro si tiene tutto nascosto, navigando a vista: nonostante la nostra collaborazione su temi delicati ed importanti per tutta la comunità (cosa avvenuta per la stesura ed approvazione del nuovo regolamento di suolo pubblico ed affissioni) prendiamo atto con estrema amarezza che ancora una volta siamo stati presi in giro dall’Amministrazione Lodispoto perché in realtà non vi è alcuna volontà di collaborare proficuamente per una città migliore.

Il Paese è allo sbando… dopo la brutta notizia della perdita della Bandiera Blu (leggi, ndr) pensavamo che l’Amministrazione si sarebbe subito attivata per “recuperare” alle “mancanze di requisiti” accertati dalla FEE e, quindi, cercare di recuperare per il 2025, ma così non è stato: la raccolta dei rifiuti è ancora in balia delle onde, la programmazione turistica è inesistente, l’arredo urbano (soprattutto quello finalizzato alla raccolta differenziata) è quasi inesistente, la diffusione di manifestazioni per incentivare la raccolta differenziata sono inesistenti, il verde urbano continua ad essere completamente trascurato, etc. etc. (potremmo continuare per ore!)

Oltre alla delusione per quanto sopra descritto si è aggiunta una questione di una GRAVITÀ ASSOLUTA: il deturpamento di Piazza Libertà… e sì, perché comunque le leggi ed i regolamenti vengono fatti e applicati solo per la povera gente mentre “i più fortunati” ottengono addirittura dei negozi al centro della piazza principale del paese… in spregio a qualsiasi regolamento comunale… ma andiamo con ordine e raccontiamo a tutti i cittadini cosa è veramente successo in Piazza Libertà visto che tutti sono ancora attoniti ed increduli e nessuno dalla Residenza Municipale dà risposte.

• In data 30/04/2024 con Delibera di Giunta n. 34 l’Amministrazione Comunale decide di attivare delle procedure di sponsorizzazione per eventi dell’Estate 2024; (leggi, ndr)

• In data 06/05/2024 con Determina Dirigenziale n. 303 il Responsabile del Servizio LL.PP. e Urbanistica AVVIA la procedura per l’individuazione di soggetti “sponsor” per la copertura di spese relative alla realizzazione del programma di iniziative ed eventi che l’Amministrazione Comunale intende realizzare per il periodo dell’estate 2024; (leggi, ndr)

• In data 28/05/2024 viene pubblicato sull’Albo Pretorio l’Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse finalizzate alla sponsorizzazione di eventi per l’Estate 2024; (leggi, ndr)

• In data 06/06/2024 con Determina Dirigenziale n. 373 viene approvato il contratto di sponsorizzazione come da proposta pervenuta a mezzo PEC il 30/05/2024 (due giorni dopo la pubblicazione dell’avviso) da parte della società GIORGIO SRL (marchio F**K - abbigliamento mare); (leggi, ndr)

• Dopo 5 giorni abbiamo assistito al montaggio di quell’enorme chiosco in Piazza Libertà.

Questa la ricostruzione degli eventi.

Ora poniamo alcune domande all’Amministrazione:

- Come mai tutto questo iter autorizzativo si è concluso in poco più di un mese dalla delibera di giunta e le autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico avanzate dai nostri commercianti e ristoratori (fatte da marzo 2024) ad oggi non trovano ancora evasione?

- Vigilerete sulla corretta esecuzione del contratto di sponsorizzazione considerato che nello stesso si parla di “autorizzare lo sponsor a promuovere la propria immagine e marchio” e non di commercio? Vieterete il commercio in quell’hub?

- Prima di fare quell’installazione avete pensato alle attività prospicienti che potrebbero subire un danno?

- E avete pensato al danno arrecato ai commercianti di abbigliamento di Margherita che si troveranno una concorrenza sleale di un negozio in pieno centro a costo zero (visto che le spese di sponsorizzazione sono interamente deducibili dalle tasse per chi le sostiene) e che non pagherà né diritti di occupazione né TARI?

- Avete pensato che quell’installazione è in totale contrasto con il regolamento di suolo pubblico approvato al consiglio comunale del 15/04/2024 (l’art. 31 comma 8-9-14) che prevede che non si possono installare dehors su piazze, non devono essere fissati al suolo e devono essere di colore bianco?

Dopo aver deturpato l’anno scorso Piazza Vincenzo Russo con l’insabbiamento della fontana (leggi, ndr) per posizionare una discutibile “LAVAPIEDI PER TURISTI” (guarda, ndr), oggi assistiamo all’ennesima violenza… la Piazza più importante di Margherita che, al posto di essere valorizzata e abbellita ed, anzi, ultimata riprendendo L’OTTIMO progetto dell’Arch. Riondino, viene deturpata con quell’installazione assolutamente illegittima e fuori luogo.

Al prossimo Consiglio Comunale, che si terrà il giorno 27.06.2024 ore 16.00, presenteremo un’interpellanza formale alla Giunta e al Sindaco per discutere della situazione, dal momento che tale installazione ha causato notevole dissenso nella popolazione e, l’Amministrazione Comunale, è a loro che DEVE dare risposte.

L’assessore al Turismo e Patrimonio (Santobuono) e l’assessore al Commercio (Muoio) devono dare delle risposte!

I cittadini PRETENDONO la rimozione IMMEDIATA di quel manufatto assolutamente ILLEGITTIMO e INAPPROPRIATO.

GIANLUCA DI LECCE, GRAZIA GALIOTTA (Consiglieri comunali di Forza Italia)