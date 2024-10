Fratelli d’Italia: “Garantire una guida stabile per il rilancio della comunità sanferdinandese”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - «Il rapido ed improvviso, ma prevedibile, scioglimento anticipato del consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia, come conseguenza delle dimissioni contestuali di nove consiglieri comunali, ha determinato il fallimento del progetto politico della c.d. “Città Futura”; non si è stati in grado di affrontare le sfide e cogliere le occasioni che l’attuale momento storico imponeva.

La caduta anticipata dell’amministrazione Camporeale e lo svanire della “Città Futura”, ci proiettano inevitabilmente, nel breve termine, verso un nuovo appuntamento elettorale per il rinnovo del consiglio comunale, garantire alla città stabilità politico-amministrativa ed assicurare una reale e concreta crescita economico e sociale della nostra Comunità, sono e saranno obiettivi primari ed inderogabili.

Fratelli d’Italia, consapevole del proprio ruolo fondamentale ed indispensabile, si prodigherà sin da domani per ricostruire un tessuto sociale completamente deteriorato e poter così garantire alla nostra comunità una rinnovata guida amministrativa che possa cogliere le opportunità che l’Europa mette a disposizione e che non perda MAI il contatto ed il dialogo con la cittadinanza.

La grande responsabilità che Fratelli d’Italia ha sulle proprie spalle non ci spaventa; anzi, ci rende consapevoli che non vi è tempo da perdere e che vi è la necessità di tessere, con l’ausilio di tutti, una tela virtuosa che sia in grado di far riemergere la nostra comunità.

Tanto è emerso dalla riunione del 23 ottobre 2024. Per tali ragioni, da ora e sino alla competizione elettorale, ci adopereremo in tal senso.

Insieme, si può!»

CARLA DISTASO, ARIANNA DIBENEDETTO, GIUSEPPE DIPAOLA, ANIELLO MASCIULLI, MATTIA CALORIO, FERNANDO PROCIDA, MARINO VANIA, GIUSEPPE BORRACCINO