I consiglieri di centrodestra chiedono il potenziamento delle forze dell’ordine per contrastare l’escalation di furti e ripristinare la sicurezza a Margherita di Savoia

MARGHERITA DI SAVOIA - «Noi sottoscritti consiglieri comunali di centrodestra rivolgiamo un appello urgente alle istituzioni competenti, richiedendo un intervento immediato per rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nella città di Margherita di Savoia. Tale richiesta è stata formalmente inoltrata al Ministero dell’Interno, alla Prefettura di Barletta-Andria-Trani e alla Questura BAT con carattere di massima priorità.

Emergenza sicurezza a Margherita di Savoia



Negli ultimi mesi, la nostra comunità ha registrato un aumento significativo di episodi di criminalità, tra cui furti d’auto e intrusioni nelle attività commerciali e nelle abitazioni private. Questo fenomeno sta incidendo negativamente sulla serenità dei cittadini, alimentando preoccupazioni diffuse e mettendo a rischio la qualità della vita nella nostra città.



A nome nostro e dell’intera comunità, esprimiamo piena solidarietà e vicinanza a tutti coloro che sono stati vittime di questi episodi. È necessario che le autorità preposte intervengano con urgenza per evitare che tali eventi continuino a verificarsi.



Richieste alle istituzioni



Chiediamo che la Prefettura di Barletta-Andria-Trani e la Questura BAT, in collaborazione con gli enti locali, adottino misure straordinarie per ripristinare sicurezza e legalità nel nostro territorio, quali l’ampliamento della pianta organica delle forze dell’ordine, con un numero adeguato di agenti in grado di presidiare tutte le zone del territorio contemporaneamente e rispondere prontamente alle esigenze della comunità.



Appello al Consiglio comunale



Invitiamo tutto il Consiglio comunale di Margherita di Savoia, senza distinzione politica, a collaborare su questa richiesta e a lavorare insieme per individuare soluzioni concrete all’emergenza sicurezza. Riteniamo fondamentale che il tema della sicurezza sia affrontato con unità di intenti, al di là delle appartenenze politiche.



Impegno e disponibilità



Come consiglieri comunali di centrodestra, ci rendiamo disponibili a collaborare con le istituzioni e i colleghi del consiglio comunale per sviluppare iniziative condivise. La nostra priorità è restituire a Margherita di Savoia un ambiente sicuro e sereno, dove legalità e benessere siano pienamente garantiti. Siamo certi che il nostro appello sarà accolto con la tempestività e l’attenzione che la situazione richiede.»



GRAZIA GALIOTTA, GIANLUCA DI LECCE, GIOVANNI LEONE, FRANCESCO PESTILLO (Consiglieri comunali di centrodestra)