Fratelli d’Italia e Forza Italia impegnati in un percorso comune alternativo all’amministrazione Camporeale

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - In seguito allo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale è emersa la necessità, per senso di responsabilità, coerenza e passione politica, di iniziare un percorso che veda le forze di centrodestra, Fratelli d’Italia e Forza Italia, impegnarsi per creare un progetto politico serio, omogeneo ed alternativo a quello della passata amministrazione.

Tale progetto, aperto al contributo della Società Civile e dell’Associazionismo, partirà da una seria, concreta e realizzabile piattaforma programmatica che ci vedrà impegnati nella realizzazione di una compagine che abbia al suo interno le forze, le energie e le competenze in grado di cogliere tutte le opportunità presenti a livello Regionale, Nazionale e Comunitario.

Tale azione dovrà essere tesa al rilancio economico, sociale e culturale della nostra comunità con particolare attenzione al comparto agricolo quale volano dell’economia locale.

Trasparenza e partecipazione saranno sin da subito principi fondamentali del nostro agire insieme.

Nei prossimi giorni, Fratelli d’Italia e Forza Italia, inizieranno un percorso condiviso ed aperto a quanti vorranno dare un valido contributo alla realizzazione di un percorso politico-amministrativo che introduca una nuova stagione politica e possa far crescere la nostra comunità.

Comunicato stampa congiunto di FRATELLI D’ITALIA e FORZA ITALIA - San Ferdinando di Puglia