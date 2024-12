Il Consiglio comunale approva i punti all’ordine del giorno. Nessuna riduzione delle aliquote IMU, nonostante il risanamento dei conti

MARGHERITA DI SAVOIA - Ultima seduta di consiglio comunale per il 2024 con ben dodici punti all’ordine del giorno. Unico assente il consigliere di minoranza Emanuele Quarta. Di seguito l’esito delle votazioni.

La ricognizione delle partecipazioni pubbliche detenute dall’Ente (nel caso del Comune di Margherita di Savoia, solo quella relativa al GAL DaunOfantino) ha avuto 13 voti favorevoli (con la maggioranza ha votato il consigliere Gianluca Di Lecce) e 2 contrari (Giovanni Leone e Francesco Pestillo, mentre Grazia Galiotta non ha partecipato alla votazione).

I regolamenti per l’utilizzo dell’anfiteatro comunale e per il commercio delle medie strutture di vendita, le modifiche al regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il regolamento generale delle entrate comunali (comprensivo di un emendamento proposto in sede di conferenza dei capigruppo) sono stati approvati all’unanimità dei presenti.

Sono stati approvati con 12 voti favorevoli e 4 contrari il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2025/2027, l’addizionale Irpef e le aliquote Imu (in entrambi i casi sono stati riconfermati i dati del 2024).

Il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari, con cui l’Ente ha precisato di non voler procedere ad alienazioni ma solo a valorizzazioni attraverso manifestazioni di interesse, è stato approvato con 12 voti favorevoli, 2 contrari (Giovanni Leone e Pestillo) e 2 astensioni (Galiotta e Di Lecce).

La ricognizione sulla disponibilità di aree e fabbricati da destinare ad edilizia residenziale, in base alla quale il Comune non risulta possedere aree da cedere in regime di diritto di superficie o di proprietà, è stata approvata con 14 voti favorevoli (con la maggioranza hanno votato i consiglieri Galiotta e Di Lecce) e 2 voti contrari,

Infine sia il Programma Triennale 2025/2027 con l’elenco annuale 2025 dei lavori pubblici ed il Programma Triennale degli acquisti di forniture e servizi, sia il bilancio di previsione per il triennio 2025/2027 sono stati approvati con 12 voti favorevoli e 4 contrari.

La seduta è stata trasmessa come di consueto in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia. (Video)

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO