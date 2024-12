Riqualificazione di Piazza della Costituzione, prorogati i finanziamenti. Patruno (FdI) critica il sindaco Di Feo

TRINITAPOLI - La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha “salvato”, in zona Cesarini, i finanziamenti di 2 milioni di euro per la riqualificazione di Piazza della Costituzione a Trinitapoli, concedendo la proroga di un anno (marzo 2026) per la realizzazione dei lavori.

Il 3 marzo 2022 fu sottoscritta, tra Comune (sindaco Emanuele Losapio) e Presidenza del Consiglio dei Ministri (Mario Draghi), la convenzione relativa alla realizzazione di un programma di interventi per la riqualificazione di Piazza della Costituzione, al quale, inserito nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane e degradate, venivano riconosciuti finanziamenti previsti dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020. A tal fine furono assegnati al Comune di Trinitapoli 1.994.339,70 euro (1.194.339,70 + 800.000,00) per integrare il quartiere, periferico e marginale, con il cuore della città, a due passi dal centro, attraverso un intervento urbanistico tra bio-architettura e incubatore sociale.

La durata della Convenzione, stabilita in 36 mesi, sarebbe scaduta a marzo 2025, mentre l’aggiudicazione dei lavori era prevista entro il 31 dicembre 2022. In considerazione dello scioglimento del Consiglio Comunale, intervenuto con D.P.R. del 05/04/2022, “per forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata”, la Commissione straordinaria chiese ed ottenne, in data 28/12/2023, una proroga con la stipula di un addendum alla convenzione.

In un Consiglio Comunale del novembre scorso, il consigliere Emanuele Losapio presentò un’interrogazione relativa al rischio della perdita del finanziamento. L’amministrazione comunale, sollecitamente, presentò l’istanza di proroga con l’impegno di aggiudicare i lavori entro il 31 dicembre 2024, che fu accolta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 2 dicembre scorso. Pertanto, il nuovo termine dei lavori è stato fissato al 3 marzo 2026.

Intanto, sulla proroga interviene - con un comunicato - Marta Patruno, consigliera comunale e dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, la quale dichiara che “grazie a FdI, ai vari livelli, Trinitapoli potrà continuare a fruire del finanziamento”. Ed aggiunge, polemicamente: “Nelle scorse ore, il sindaco di Trinitapoli, Francesco di Feo, si è intestato, con vanto, ogni merito, ma senza l’interrogazione di Losapio e, soprattutto, l’intervento dell’eurodeputato Francesco Ventola presso la Presidente Meloni...”. (Approfondimenti)

Al di là delle polemiche, l’importante è che si concretizzi un obiettivo inseguito a lungo, oltre 15 anni (Giunta Ruggero Di Gennaro), per migliorare le condizioni di vivibilità di Piazza della Costituzione, un’area delimitata da palazzine IACP, in un quartiere popolare e degradato.

GAETANO SAMELE