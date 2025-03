Cerignola, approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027: confermati investimenti e servizi ai cittadini

CERIGNOLA - Il Consiglio Comunale di Cerignola ha approvato questa mattina, a maggioranza, il Bilancio di Previsione 2025/2027, confermando la solidità dell’amministrazione e la volontà di portare avanti una programmazione ambiziosa per il futuro della città.

L’assessore al Bilancio, Pietro Gianfriddo, ha sottolineato come gli investimenti e i servizi ai cittadini rappresentino i pilastri fondamentali di questa manovra finanziaria. “Abbiamo garantito l’invarianza della pressione tributaria, mantenendo le aliquote IMU e addizionali IRPEF ai livelli più bassi possibili. Il Comune di Cerignola continua a far parte della minoranza dei comuni italiani che mantengono l’addizionale comunale allo 0,50%, ben al di sotto della media nazionale dello 0,80%”, ha dichiarato Gianfriddo. (Vedi slide)

Servizi ai cittadini e investimenti strategici

Nel dettaglio, il Bilancio di Previsione destina circa 70 milioni di euro alla spesa corrente e 40 milioni per gli investimenti, confermando un forte impegno per il benessere della comunità. Particolare attenzione è stata riservata alle fasce più deboli e alle famiglie: ben 25,5 milioni di euro sono stati stanziati per i diritti sociali, le politiche sociali e familiari, con l'obiettivo di garantire sostegno concreto e servizi efficienti.

L’istruzione e il diritto allo studio beneficeranno di 13 milioni di euro, confermando l’impegno dell’amministrazione per un’educazione di qualità e accessibile. Alla tutela e valorizzazione dei beni culturali e delle attività culturali sono stati destinati 4,1 milioni di euro, con un’attenzione particolare alla promozione del patrimonio cittadino. Tra i progetti più significativi, spicca il sostegno finanziario al “Museo di Salapia”, che raccoglierà e catalogherà i reperti storici rinvenuti nell’area, attualmente distribuiti tra Manfredonia, Trinitapoli e Foggia.

Le politiche giovanili, lo sport e il tempo libero potranno contare su un investimento di 2,9 milioni di euro, mentre 4,9 milioni sono stati destinati alla sicurezza urbana, a testimonianza della costante attenzione alla tutela del territorio e dei cittadini. Inoltre, 18,7 milioni di euro saranno impiegati per la sostenibilità ambientale e la valorizzazione del territorio, mentre 5,1 milioni saranno destinati all’assetto urbanistico e all’edilizia abitativa.

Mobilità, trasporti e servizi istituzionali

Il potenziamento della mobilità urbana e del trasporto pubblico è un altro obiettivo chiave del bilancio, con uno stanziamento di 5,7 milioni di euro. Infine, 12,3 milioni saranno dedicati ai servizi istituzionali e generali, a garanzia di un’amministrazione efficiente e vicina alle esigenze della cittadinanza.

L’assessore Gianfriddo: “Un bilancio solido, con una visione per il futuro”

L’assessore Pietro Gianfriddo ha evidenziato come i dati di bilancio dimostrino un cambiamento significativo rispetto agli anni precedenti. “I numeri raccontano una storia diversa - ha dichiarato Gianfriddo -, molto diversa, rispetto a quella di qualche anno fa, numeri che non tollerano interpretazioni fantasiose e illogiche. Si tratta, infatti, di un bilancio non soltanto solido ed equilibrato, ma che guarda al futuro con fiducia e rinnovato entusiasmo, nonostante l’attuale contesto segnato da forti instabilità politiche a livello nazionale ed internazionale. Inoltre, il governo centrale ha ridotto drasticamente le risorse destinate agli enti locali: per la nostra città, i tagli ammontano a circa un milione di euro per il prossimo triennio.”

Gianfriddo ha poi ribadito la responsabilità dell’amministrazione nel mantenere un bilancio comunale sano e pronto a rispondere alle esigenze della collettività: “Ogni scelta fatta oggi e che si farà in futuro sarà sempre nell’interesse generale di tutta la cittadinanza.”

Il sindaco Bonito: “Un bilancio che guarda con concretezza al futuro”

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Francesco Bonito, che ha definito il bilancio come un documento basato su visione, progettualità e risposte concrete ai bisogni della popolazione. “Abbiamo approvato un documento che non è fatto solo di numeri, ma di visione, di progettualità e di risposte concrete ai bisogni dei cittadini - ha dichiarato Bonito -. Siamo una maggioranza compatta, con un solo obiettivo: costruire il futuro di Cerignola giorno dopo giorno, con serietà e responsabilità.”

L’approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027 rappresenta un passo fondamentale nella strategia dell’amministrazione comunale per garantire stabilità economica e sviluppo a lungo termine, confermando l’impegno costante per una Cerignola più moderna, inclusiva e proiettata verso il futuro.

Redazione CorriereOfanto.it