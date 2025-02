Ricco (FdI): «Da Forza Italia incoerenza politica. “Stampella” di un’amministrazione priva di una politica economica valida e dignitosa»

MARGHERITA DI SAVOIA - «Egregio Direttore, appare certamente arduo commentare le dichiarazioni raccolte da Codesto giornale e rese dai consiglieri appartenenti al gruppo comunale denominato “Forza Italia”, Di Lecce Gianluca e Galiotta Grazia (leggi, ndr), con le quali hanno vanamente tentato di lasciar credere la insussistenza in capo a loro della contestata incoerenza politica.

A non qui rapportare le comunque denigratorie valutazioni riportate a carico del consigliere comunale Vittorio Emanuele Quarta, a cui potrà provvedere in via autonoma (leggi, ndr), appare necessario far rilevare come la supposta segreteria di “Forza Italia” abbia presentato il proprio intervento non solo con la genericità e astrattezza con la quale consuetudinariamente si presenta alla popolazione, riservandosi così di agire “sott sott”, ovvero in modalità nascoste e clandestine, ma anche con quel senso di vera e ripugnante volgarità espressiva che la caratterizza e qui riportata nella parte in cui riferendosi ai contraddittori li individuano come: “certi elementi”.

Qualora a taluno non fosse ancora chiaro, la locale sezione di “Fratelli d’Italia” costituisce la espressione territoriale della prima forza governativa italiana ed è composta da Persone politicamente coerenti, Tutte capaci di efficacemente disegnare il futuro del Paese.

La incoerenza politica tenuta dai consiglieri di “Forza Italia” nella tornata elettorale provinciale, che corre di pari passo con quella amministrativa, soprattutto nelle decisioni di primaria importanza per il destino del Paese, è manifesta e sostenuta dai reali comportamenti espressi.

Hanno provveduto ad approvare l’atto finale del Piano Urbanistico Generale unitamente ai componenti della maggioranza (leggi, ndr), così come da questi irresponsabilmente presentato, non curandosi delle gravissime insidie che esso realmente presentava a carico del Paese.

Il PUG, celermente approvato, infatti, risulta essere stato efficacemente opposto innanzi la competente Autorità Giudiziaria Amministrativa (TAR), circostanza che rappresenta non solo un grave ritardo nell'adozione dello strumento essenziale per lo sviluppo del Paese ma costituisce causa di spreco di danaro pubblico.

Da “certi elementi”, ovvero dagli attuali consiglieri comunali di “Forza Italia”, oltre che dalla “terza stampella” che sorregge incoerentemente la maggioranza, i consiglieri e tutto il coordinamento di “Fratelli d’Italia” si sono discostati dalla collaborazione politica (osservazioni Quarta - osservazioni Pestillo, ndr) per il fondamentale fatto che: il fenomeno dell’aumento della ricchezza locale si verifica con relatività, e non certamente con la forza di cui veramente si dispone, e questo proprio per la mancanza di cura e di razionale qualificazione e valorizzazione del territorio, derivante dalla manifesta assenza di una valida e dignitosa politica economica da parte della amministrazione Lodispoto.

Simile considerazione si porta a conoscenza sulla questione legata alla realizzazione del c.d. “Palazzetto dello Sport” (leggi, ndr) che, in definitiva, dimostra tutta la capacità dispersiva della finanza locale in favore di insostenibili interessi particolaristici a spregio di quelli collettivi, a non prescindere dalla seria perplessità, perché ubicato al fianco di una struttura sportiva già esistente, il c.d. “tensostatico”, avente dimensioni e scopo ad esso identici, oltre che dalla mancanza di un progetto orientato a recuperare le molteplici strutture sportive insistenti sul territorio e vertenti in completo stato di abbandono.

In definitiva, la locale sezione di “Forza Italia” rappresenta in Consiglio comunale la “longa manus” della attuale amministrazione con la quale, per il bene futuro del Paese e delle nuove generazioni, si necessita risolvere la continuità.

Questo obiettivo è perseguito dalla componente di “Fratelli d’Italia”, unitamente a Tutte le sane forze appartenenti o che si riconoscano nello schieramento di centrodestra esistenti sul territorio e di ispirazione governativa regionale e nazionale, nonché a Tutti i Soggetti, Enti ed Organismi che allo stesso modo in esso si vogliano riconoscere o si riconoscano (leggi, ndr), attraverso la necessaria seria attuazione di una nuova cultura amministrativa diretta alla qualificazione e valorizzazione del territorio, orientata a unicamente soddisfare i diritti della popolazione e delle future generazioni Salinare.»

DOMENICO RICCO (Coordinatore politico locale di Fratelli d’Italia)