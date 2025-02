Margherita di Savoia, Forza Italia replica a Fratelli d’Italia: “Basta demagogia! La nostra è coerenza amministrativa, nell’interesse del paese”

MARGHERITA DI SAVOIA - La segreteria locale e i consiglieri comunali di Forza Italia intervengono con fermezza nel dibattito politico cittadino, respingendo gli attacchi provenienti da altre forze di opposizione e ribadendo la propria visione di una politica costruttiva e orientata al bene comune.

Partecipando al recente congresso cittadino di Fratelli d’Italia, Forza Italia si aspettava un confronto basato su una comune azione politica. Tuttavia, come affermato dalla segretaria cittadina Anna Amorosini, “sta prevalendo la logica della demagogia e del dileggio degli alleati, con la vana illusione di raccattare consensi elettorali”. Secondo Forza Italia, questa strategia non porta alcun beneficio alla comunità e i cittadini sono perfettamente in grado di riconoscere chi sta portando avanti una politica costruttiva e chi, invece, è mosso da “livore e frustrazione politica”.

Un riferimento diretto viene fatto al consigliere Vittorio Emanuele Quarta, il quale, secondo Forza Italia, rappresenta un esempio di incoerenza politica: “Nei giorni pari si dichiara segretario di Calenda e di Azione, in quelli dispari si tessera a Forza Italia, e nei festivi e prefestivi qualcuno narra che abbia chiesto, senza successo, la tessera al Partito Democratico”. Questo tipo di atteggiamento, viene sottolineato, non aiuta a costruire una proposta seria e allontana i cittadini dalla politica.

Anche i consiglieri comunali Gianluca Di Lecce e Grazia Galiotta, in una loro dichiarazione, ribadiscono il disappunto per gli attacchi ricevuti, criticando “una politica autoreferenziale, basata esclusivamente sul perseguimento di interessi particolari di pochi, a danno dell’intera collettività”. I due consiglieri di Forza Italia rivendicano il proprio operato, sottolineando che negli ultimi due anni hanno lavorato per “riavvicinare la gente alla politica, far conoscere l’attività amministrativa e promuovere dibattiti tra iscritti e cittadini”.

Il gruppo consiliare di Forza Italia sottolinea inoltre la propria coerenza nell’operato amministrativo, ricordando che in Consiglio comunale ha sostenuto battaglie per i cittadini “senza secondi fini e senza tutelare qualche signorotto in danno di altri”. Nonostante alcune divergenze, il partito ha sempre mantenuto un atteggiamento responsabile, votando a favore di provvedimenti cruciali per lo sviluppo del paese, come il PUG, il Piano Regolatore Portuale, il Palazzetto dello Sport e il nuovo Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico. “Ciò che è favorevole per il paese non può non essere votato solo perché proviene dallo schieramento politico opposto”, affermano Di Lecce e Galiotta, chiarendo che per loro la politica è “l’amministrazione della cosa pubblica nell’interesse esclusivo dei cittadini”.

Forza Italia respinge con fermezza le critiche mosse da chi “ha fatto parte dell’amministrazione più distruttiva della storia di Margherita”, evidenziando come il dissesto economico salinaro sia stato causato proprio da quelle scelte amministrative passate. “Nessuno dimenticherà mai quell’amministrazione!”, affermano i consiglieri forzisti.

Una nota positiva, invece, viene riservata alla nascita dell’associazione “Paese Mio”, vista come “un segnale di amore per il paese da parte dei commercianti e degli operatori turistici, vero cuore pulsante dell’economia salinara”. Forza Italia si dice pronta a supportare qualsiasi iniziativa utile allo sviluppo del territorio, sottolineando che “un’alternativa all’attuale amministrazione Lodispoto è possibile, ma non con certi elementi”.

Infine, il partito ribadisce il proprio ruolo di riferimento per i cittadini, impegnandosi a portare avanti un’azione politica seria, coerente e orientata al futuro di Margherita di Savoia: “Certi di stare operando nell’esclusivo interesse del paese, continueremo ad essere punti di riferimento per tutti i cittadini liberi”.

GAETANO DALOISO