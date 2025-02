La replica di Giovanni Leone: “Destituito dal ruolo di capogruppo per una scelta politica pilotata. Ecco il mio impegno per la città”

MARGHERITA DI SAVOIA - Apprendo attraverso una comunicazione indirizzata al Prefetto e al Presidente del Consiglio Comunale di essere stato destituito dal ruolo di capogruppo.

Desidero chiarire che le motivazioni riportate in tale comunicazione non corrispondono alla realtà dei fatti. Dispongo di elementi documentali, trasmessi via PEC, che attestano il contrario di quanto affermato. Ho sempre informato i consiglieri del Gruppo Misto su tutte le azioni necessarie nel rispetto del regolamento del Consiglio Comunale.

Tuttavia, ciò che deve essere chiaro alla città è la matrice politica di questa decisione. Si tratta di un’operazione mirata, volta a costruire un’alleanza eterogenea che coinvolge soggetti provenienti da un partito di centrodestra, Fratelli d’Italia - oggi forza di maggioranza a livello nazionale - che, in palese contrasto con la logica politica e disattendendo gli accordi nazionali per un centrodestra coeso con Forza Italia, Lega Salvini e Noi Moderati, ha scelto, a livello locale, di stringere accordi con movimenti civici e forze di sinistra.

A livello locale, la segreteria cittadina, anziché consolidare il centrodestra nel rispetto delle alleanze nazionali, ha preferito stringere un accordo con un Consigliere Comunale, Emanuele Quarta, ex Segretario Cittadino del PD. Un consigliere a cui è quasi riuscita l’impresa di tesserarsi contemporaneamente con Azione, Forza Italia e di nuovo al Partito Democratico.

Fratelli d’Italia, un partito che sembrava poter rappresentare il motore di una coalizione autentica di centrodestra, al punto da ricevere da me stesso il consiglio di aderirvi rivolto a coloro che condividono il mio impegno politico a livello comunale, oggi sceglie una linea politica antagonista al centrodestra.

A livello provinciale, lo stesso partito che rimprovera Forza Italia per aver sostenuto il presidente della Provincia BAT Lodispoto, dopo aver tentato di escludere dalla lista di centrodestra il vicepresidente uscente Pasquale Di Noia, consente alla sua segreteria cittadina di agire con logiche ancora più contraddittorie.

A beneficio della comunità, ritengo opportuno ricordare alcune delle iniziative portate avanti durante il mio mandato da capogruppo:

• Presentazione di un emendamento, approvato anche dalla maggioranza, al Regolamento generale delle entrate comunali che consente la rateizzazione dei tributi locali fino a 72 rate, senza obbligo di fideiussione per debiti superiori a 10.000 euro.

• Diverse interpellanze relative al servizio di trasporto pubblico, con particolare attenzione alla circolare e agli scuolabus.

• Richiesta al Ministero dell’Interno per la convocazione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con l’obiettivo di potenziare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio.

• Proposta di un servizio navetta gratuito per tutta la città in occasione della commemorazione dei defunti, per sopperire all’assenza della circolare.

• Sostegno al Piano dell’area portuale, primo e fondamentale passo per la realizzazione del porto turistico.

• Proposte per la destinazione dell’ex Palazzo di Città.

• Interventi a tutela della categoria degli operatori ecologici, in particolare per l’aumento delle ore di lavoro giornaliere da 4 a 6.

• Richiesta di ripristino e messa in sicurezza delle strade provinciali di accesso alla città, indirizzata alla Provincia BAT e all’amministrazione comunale.

• Interpellanza sui motivi che hanno portato alla perdita della Bandiera Blu per l’anno 2024.

• Collaborazione nell’accoglienza dei turisti in occasione del Festival degli Aquiloni del 1° maggio 2024.

• Sostegno alla proroga delle concessioni demaniali a favore degli stabilimenti balneari e del relativo indotto economico.

• Richiesta di disinfestazioni e derattizzazioni sul territorio comunale.

• Proposta per la creazione di una commissione di lavoro bipartisan per la redazione del regolamento sull’occupazione del suolo pubblico, poi approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale.

• Emendamento per la costituzione della Consulta sul Turismo, approvato anche dalla maggioranza, per pianificare un cartellone di eventi di qualità a beneficio degli operatori turistici della città.

• Sostegno al programma di edilizia popolare Abitare sostenibile e solidale, per garantire alloggi a chi ne ha diritto.

• Partecipazione ai lavori per il Piano Urbanistico Generale (PUG), con attenzione alla regolamentazione della zona industriale e allo sviluppo produttivo.

• Difesa del patrimonio immobiliare comunale attraverso un’interrogazione sull’orientamento dell’amministrazione nella gestione dei beni pubblici.

• Monitoraggio dei lavori di ripristino dell’anfiteatro comunale tramite interpellanze in Consiglio.

• Interpellanza sulla regolamentazione degli orari di diffusione sonora per le attività di intrattenimento musicale, con l’obiettivo di favorire sia gli operatori del settore che la vocazione turistica della città.

• Sostegno ai giornalisti della Gazzetta del Mezzogiorno, attraverso un’interpellanza al presidente della Provincia BAT sulla chiusura delle redazioni locali e il conseguente licenziamento del personale.

• Emendamenti al bilancio per la riduzione delle aliquote massime di IRPEF e IMU e per l’abolizione della tassa di soggiorno.

Ci tengo a ringraziare per il lavoro svolto in sede di Conferenza dei Capigruppo il Presidente del Consiglio Comunale, dott. Giuseppe Diella, le colleghe Vanessa Natola, capogruppo di maggioranza, e Grazia Galiotta, capogruppo di Forza Italia e nostra candidata sindaco. Abbiamo condiviso momenti di confronto e dibattito, a volte acceso, ma sempre nel rispetto delle posizioni reciproche, lavorando con spirito costruttivo per il bene della città.

Continuerò a svolgere il mio ruolo di consigliere di minoranza nel rispetto del mandato elettorale ricevuto e in coerenza con il programma della lista Forza Margherita. Il mio impegno sarà rivolto esclusivamente al servizio della comunità, sostenendo tutte le proposte che rispondano all’interesse generale, senza mai favorire logiche particolari.

A chi mi succede nel ruolo di capogruppo del Gruppo Misto, il consigliere Pestillo, auguro il meglio. Sicuramente mi ha insegnato una cosa dall’alto della sua maggiore età: quella di non comportarsi mai come lui.

Dott. GIOVANNI LEONE (Consigliere comunale)