Osservazioni al PUG, Pestillo (FdI) gela il sindaco Lodispoto: “Netta distanza da dichiarazioni pretestuose, da me mai espresse”

MARGHERITA DI SAVOIA - «In riferimento ai ringraziamenti espressi dal sindaco, avv. Bernardo Lodispoto, nel comunicato stampa relativo all’esito della votazione in consiglio comunale (leggi, ndr), che ha approvato all’unanimità dei presenti la relazione presentata dal redattore del nuovo Piano Urbanistico Generale, restituisco al mittente i ringraziamenti e la cordialità, che probabilmente si riferivano all’augurio di una tempestiva ripresa dallo stato influenzale, che non mi ha consentito la partecipazione alla seduta consiliare.

Ricordando al Sindaco che sono un esponente dell’opposizione di Fratelli d’Italia, prendo netta distanza, disconoscendo qualsiasi dichiarazione pretestuosa e fuorviante da me mai espressa o condivisa, e condannando qualsiasi forma di strumentalizzazione. Non avendo mai, in mia assenza giustificata, delegato alcun soggetto a rappresentarmi.»

FRANCESCO PESTILLO (Consigliere comunale Fratelli d’Italia)