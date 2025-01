Presentato il progetto del nuovo PalaSaline: sorgerà nell’area a ridosso dello stadio

MARGHERITA DI SAVOIA - “L’impiantistica sportiva è vita per il territorio”: con queste sagge parole, pronunciate dalla progettista ing. Francesca Colaninno, è stato presentato il progetto del nuovo PalaSaline, il Palazzetto dello Sport destinato a cambiare per sempre le attività delle associazioni sportive operanti sul territorio.

A fare gli onori di casa, nella cornice dell’Auditorium del Polo degli Studi “Aldo Moro” gentilmente messo a disposizione dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Anna Lamacchia, il Sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto assieme al responsabile dell’UTC arch. Pier Paolo Camporeale.

Il sindaco ha brevemente ripercorso l’iter che ha portato al varo di questo progetto: «Il sostegno allo sport è nelle linee programmatiche della nostra amministrazione sin dal suo insediamento ma purtroppo, tra la pandemia e il pre-dissesto finanziario che abbiamo ereditato da precedenti amministrazioni, abbiamo incontrato delle difficoltà. Ora che il bilancio è stato sanato il nostro Comune ha potuto permettersi l’assunzione di un mutuo erogato dall’Istituto di Credito Sportivo per un importo di 2 milioni e mezzo di euro da saldare in dieci anni su un costo complessivo di 3 milioni e mezzo: il rimanente milione di euro verrà coperto con l’avanzo di amministrazione 2023, con un’operazione che ci consente un risparmio di 441mila euro». Il sindaco Lodispoto ha inoltre aggiunto che nel mese di aprile, in caso di ulteriore avanzo di amministrazione, sarà avviato l’iter per la risistemazione dello stadio comunale.

Il PalaSaline sorgerà nell’area a ridosso dello stadio, di fianco al tensostatico, con l’obiettivo di creare una vera e propria cittadella dello sport: sarà dotato di un ampio parcheggio (condizione indispensabile per ottenere il nulla osta da parte del CONI) ed avrà una capienza di circa 450 posti a sedere; le sue misure sono omologate per le gare nazionali di calcio a 5 e pallavolo e a livello Silver 1 per la pallacanestro; l’impianto sarà inoltre fornito di tutti i comfort e dei locali tecnici e di servizio necessari per il regolare svolgimento dell’attività.

«Trattandosi di una struttura polivalente - conclude il sindaco - potrà essere utilizzata anche per la realizzazione di concerti, spettacoli ed eventi culturali. Ringrazio il consigliere delegato allo sport Salvatore Lattanzio, l’UTC ed il responsabile Pier Paolo Camporeale e la progettista Francesca Colaninno: per la nostra amministrazione comunale un’altra promessa mantenuta».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO (Rendering: ing. Francesca Colaninno)