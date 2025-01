Bando pubblico ARCA, Quarta: “L’amministrazione convochi le organizzazioni sindacali territoriali”

MARGHERITA DI SAVOIA - L’8 gennaio 2025, il Comune di Margherita di Savoia ha pubblicato, nella sezione notizie della pagina istituzionale, il Bando pubblico ARCA (leggi, ndr) per la formazione di una graduatoria finalizzata alla verifica del fabbisogno abitativo per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale a canone calmierato, che potranno rendersi disponibili anche nel Comune di Margherita di Savoia. Tuttavia, ad oggi non sarebbe possibile prevedere la riduzione del 30% del canone (c.d. calmierato) in mancanza di un accordo con le parti sociali, come previsto dalla L. 431/1998 e dal DM 16.01.2017.

L’espletamento del prossimo bando di alloggi di edilizia economica e popolare è una goccia nel mare magnum di una domanda in crescita, che merita attenzione e sostegno.

Vi è inoltre la necessità di rinnovare un’intesa utile ad affrontare il problema abitativo, ampliando l’offerta delle abitazioni a canone calmierato, per contrastare il fenomeno degli affitti sommersi. Ciò dovrebbe avvenire attraverso un confronto territoriale tra le associazioni degli inquilini e quelle rappresentative della proprietà edilizia, basato su una mappatura della città che individui tassativamente il canone concordato di locazione nelle varie zone, denominate: a) centrali; b) semicentrali; c) periferiche.

È auspicabile che l’amministrazione comunale si attivi su questo tema, dimostrando sensibilità. Nei fatti, tale iniziativa offrirebbe prezzi calmierati per gli inquilini e supporterebbe i proprietari attraverso agevolazioni fiscali.

L’amministrazione si attivi nell’immediato per convocare le organizzazioni sindacali territoriali e stabilire i parametri per la riduzione dei canoni, come previsto dalla L. 431/1998.

VITTORIO EMANUELE QUARTA (Consigliere comunale di Margherita di Savoia)