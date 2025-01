Padre Francesco Russo nominato Superiore della Provincia Italiana degli Oblati di San Giuseppe

TRANI - Padre Francesco Russo, sacerdote giuseppino nativo di Margherita di Savoia, molto conosciuto e stimato nella nostra diocesi per il suo servizio come rettore e parroco del Santuario Maria SS. dello Sterpeto a Barletta dal 2014 al 2018, è stato nominato il 7 gennaio Superiore Provinciale della Provincia Italiana “San Giuseppe Marello”, recentemente unificata, per il triennio 2025-2028. Il suo mandato avrà inizio il 14 marzo 2025. La nomina è stata conferita dal Superiore Generale degli Oblati di San Giuseppe, Padre Jan Pelczarski.

«Questa nomina - ha commentato Padre Francesco al mensile diocesano In Comunione - per me rappresenta un’attestazione di stima e fiducia da parte dei confratelli e del nostro Superiore Generale, ma porta con sé anche una grossa responsabilità. Infatti, sarà la prima esperienza dopo l’unificazione delle due Province italiane (Provincia “San Giuseppe Marello”, con sede ad Asti, e Provincia “Santa Famiglia”, con sede a Barletta, ndr), avvenuta nel Capitolo Generale dello scorso agosto. È in gioco una revisione delle nostre Opere in Italia, ma soprattutto una riqualificazione e un rilancio della nostra presenza in diverse comunità, per essere sempre più fedeli al carisma ereditato dal nostro Santo Fondatore, San Giuseppe Marello, in risposta alle nuove sfide che affronta la Chiesa nell’opera di evangelizzazione e di formazione delle nuove generazioni».

L’Arcivescovo mons. Leonardo D’Ascenzo, appresa la notizia, ha dichiarato: «Ho avuto modo di conoscere e apprezzare Padre Francesco, sacerdote giuseppino, per la sua dedizione. Nel complimentarmi con lui, gli porgo i miei più sinceri auguri per questo nuovo incarico, che rappresenta una grande responsabilità e, al contempo, una sfida molto impegnativa, alla luce della nuova configurazione della provincia italiana degli Oblati di San Giuseppe».

Padre Francesco è nato il 26 agosto 1972. Ha emesso la professione perpetua negli Oblati di San Giuseppe il 12 settembre 1999 ed è stato ordinato presbitero il 18 giugno 2000, a Margherita di Savoia, per l’imposizione delle mani dell’Arcivescovo mons. Giovan Battista Pichierri, nella sua prima ordinazione presbiterale nella diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie.

Per quanto riguarda la formazione, Padre Francesco ha conseguito il diploma di maturità classica ad Aversa nel 1991, il baccalaureato in Teologia presso l’Istituto Teologico Pugliese di Molfetta nel 1999 e la licenza in Teologia, con specializzazione in Pastorale Giovanile e Catechetica, presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma nel 2013.

Oltre al servizio svolto come rettore e parroco presso il Santuario Maria SS. dello Sterpeto di Barletta dal 2014 al 2018, ha ricoperto numerosi incarichi di natura pastorale in diverse città del Sud Italia: vicario, amministratore parrocchiale, parroco, cappellano e responsabile della pastorale giovanile. A livello di governo provinciale, è stato Superiore Provinciale della Provincia “Santa Famiglia” dal 2013 al 2018.

Al momento della nomina a Superiore Provinciale della Provincia Italiana “San Giuseppe Marello”, era Segretario e Procuratore Generale della Congregazione, incarichi che continuerà a ricoprire fino all’inizio del suo mandato, previsto per il 14 marzo 2025.

Comunicato Stampa Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie