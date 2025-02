Nuova cultura amministrativa, valorizzazione del territorio, diritti: Ricco delinea la rotta di FdI. Pestillo e Quarta nel nuovo gruppo consiliare

MARGHERITA DI SAVOIA - Con la nomina a coordinatore locale della sezione di Fratelli d’Italia, intervenuta con un consenso unanime (leggi, ndr), desidero esprimere il più ampio e sincero ringraziamento a Tutti i tesserati, per la fiducia e la stima espressa nei Miei confronti e la attenzione portata verso il partito che Mi onoro così di rappresentare.

Consapevole delle reali e serie difficoltà che il compito assegnato Mi riserva, specie in questo Paese attraversato da notevoli e variegate difficoltà, l’impegno è quello rivolto ad osservare e soddisfare le richieste e le osservazioni della Gente, di tutti gli Enti, Associazioni e Operatori economici, turistici e commerciali che operano sul territorio di Margherita di Savoia, guidato e sostenuto dai solidi valori culturali e tradizionali che Ci legano a questa terra, con la viva speranza di riuscire a venir fuori da questo lungo periodo di oscurità che ha colpito l’intera Collettività.

Sotto la continua osservazione della realtà, si avrà possibilità di discutere ogni argomento della vita del Paese, attraverso opportuni comunicati e convegni o incontri pubblici, tenuti anche alla presenza di autorevoli personalità.

Perché la popolazione possa trovarsi a conoscere ogni aspetto della vita politica e sociale del Paese, non mancheranno, quindi, le precise osservazioni dirette alla individuazione delle cause che hanno determinato il serio e preoccupante problema della sicurezza sul territorio, ovvero: la mancanza di economia e la scarsa attenzione prestata alla qualificazione e valorizzazione del territorio e alle sue elevate fonti naturali.

Particolare attenzione sarà rivolta ai Nostri giovani, gravati dal peso della incertezza del futuro, a causa di una assenza di valide politiche a Loro rivolte e alla nobile attività agricola, martoriata da un incalzante abusivismo edilizio e privata di infrastrutture per lo svolgimento della sua attività, soprattutto di quella idrica.

Particolare rilievo sarà dato alla disciplina finanziaria.

I Cittadini che pagano le tasse debbono ricevere buoni e corrispondenti servizi pubblici: cura del verde, ottimizzazione della raccolta dei rifiuti solidi urbani; dignitosa viabilità e qualificato arredo urbano e così via, cancellando così la offensiva e sottocultura dello sperpero del danaro proveniente dai Loro sacrifici.

Importante sarà anche l’impegno volto al rispetto dei diritti dei Consiglieri comunali che, ancora oggi, dai responsabili del servizio e dal capo della maggioranza in Comune, subiscono il vergognoso veto della consultazione degli atti pubblici, mortificando così diritti e principi costituzionalizzati.

Prima di volgere un caloroso saluti a Tutti i Cittadini, a cui si volge sentito appello di partecipazione alla vita politica e sociale del Paese, si desidera preannunciare la costituzione del nuovo gruppo consiliare, composto dai consiglieri Francesco Pestillo, in forza di “Fratelli d’Italia” indicato capogruppo, e dal consigliere di minoranza Emanuele Vittorio Quarta, a dimostrazione della nuova e diversa cultura amministrativa, volta alla tutela degli interessi e diritti dei Cittadini, in contrapposizione a quella tenuta dagli “incoerenti”, trasformatisi in colpevoli stampelle della dannosa maggioranza.

È seriamente garantito il Nostro impegno, che non mancherà mai e, si può essere certi, non mancherà mai neanche il Vostro indispensabile sostegno per il bene e la rinascita del Nostro amato Paese, Margherita di Savoia, a cui deve essere immediatamente restituito il proprio ORGOGLIO.

DOMENICO RICCO (Coordinatore di Fratelli d’Italia, sezione di Margherita di Savoia)