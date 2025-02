Forza Italia rafforza la sua presenza a Trinitapoli: anche il consigliere Cicinato aderisce al partito

TRINITAPOLI - Forza Italia continua a consolidare la propria presenza all’interno dell’amministrazione comunale. Dopo le recenti adesioni del vicesindaco Cosimo Damiano Muoio e dell’assessore Maria Rosaria Capodivento, anche il consigliere di maggioranza Gioacchino Cicinato ha ufficialmente annunciato il suo ingresso nel partito.

Questa serie di adesioni è il frutto di intense interlocuzioni con il segretario provinciale di Forza Italia, l’avvocato Marcello Lanotte, e rappresenta un passo significativo nel percorso di rilancio del partito a livello locale. Con l’ingresso di Cicinato, il numero degli amministratori comunali aderenti a Forza Italia sale a tre, rafforzando così la presenza del partito all’interno della maggioranza guidata dal sindaco Francesco di Feo.

Il segretario provinciale Lanotte ha espresso piena fiducia nei nuovi membri, auspicando che, insieme alla segreteria cittadina, possano promuovere un movimento capace di rappresentare in modo efficace le istanze dei cittadini trinitapolesi. L’obiettivo è contribuire attivamente all’amministrazione, promuovendo valori e sensibilità di ispirazione liberale, popolare e riformista.

Queste nuove adesioni non solo consolidano la presenza di Forza Italia sul territorio, ma evidenziano anche la crescente capacità del partito di attrarre amministratori impegnati e figure di rilievo della politica locale.

Il sindaco Francesco di Feo ha commentato positivamente questi ingressi, sottolineandone il contributo alla stabilità della maggioranza. Il rafforzamento del gruppo consiliare di Forza Italia favorirà il confronto sulle decisioni politico-amministrative.

L’impegno dei nuovi amministratori sarà determinante per dare slancio a progetti e iniziative capaci di rispondere in maniera concreta alle esigenze della comunità, contribuendo così a costruire un futuro amministrativo più solido e innovativo per la città.

GAETANO DALOISO