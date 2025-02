L’attivismo di ‘Paese Mio’ e la sfida di FdI: protagonisti della settimana. Turismo: crescita reale o dati gonfiati?

MARGHERITA DI SAVOIA - La settimana appena trascorsa ha visto un susseguirsi di eventi significativi, testimoniando un rinnovato dinamismo nell’attivismo associativo e politico. Questo fermento, che il Circolo degli Amici auspicava da tempo, rappresenta un segnale positivo per la comunità. Crediamo fermamente che la partecipazione attiva e il coinvolgimento diretto dei cittadini siano elementi fondamentali per costruire una società più consapevole, coesa e orientata al futuro. Questo risveglio, oltre a confermare la vitalità sociale della nostra città, offre un’opportunità preziosa per rafforzare il dialogo, sviluppare nuove idee e promuovere iniziative in grado di incidere concretamente sul benessere collettivo.

LA COLLABORAZIONE ATTIVA DI “PAESE MIO” - Accogliamo con entusiasmo la nascita dell’Associazione “Paese Mio”, una realtà che riunisce commercianti ed esercenti di attività turistiche con l’obiettivo di instaurare un dialogo costante con istituzioni e cittadini. L’associazionismo si è dimostrato, in molte realtà italiane, un potente strumento per il rilancio economico e sociale. Il primo progetto di “Paese Mio” è già in cantiere: la sfilata di Carnevale del 4 marzo, organizzata in tempi record. Questo è un chiaro segnale della voglia di fare che anima la neonata associazione, alla quale rivolgiamo il nostro plauso e il nostro sostegno. Iniziative come questa possono contribuire a creare un ambiente favorevole allo sviluppo economico e culturale della nostra città, promuovendo una collaborazione attiva tra cittadini ed imprese.

IL CONGRESSO DI FRATELLI D’ITALIA - Un altro evento di grande rilevanza è stato il congresso cittadino di Fratelli d’Italia per l’elezione del nuovo segretario politico locale e il rinnovo del direttivo (leggi, ndr). Come Circolo degli Amici, abbiamo accolto con piacere l’invito a partecipare, portando il nostro saluto e i nostri auspici per la vita politica di Margherita di Savoia. Siamo convinti che il confronto e la partecipazione siano i pilastri della democrazia. Domenico Ricco è stato eletto segretario cittadino del partito e a lui, così come a tutto il suo direttivo, rinnoviamo gli auguri di buon lavoro. Auspichiamo un impegno forte per la comunità e un dialogo costruttivo con tutti gli attori politici e sociali del territorio, affinché il confronto politico possa tradursi in azioni concrete per il bene comune. (Approfondimenti)

TURISMO: CRESCITA REALE O DATO SOVRASTIMATO? - I dati diffusi da Regione Puglia e Pugliapromozione alla BIT di Milano (leggi, ndr) indicano un 2024 positivo per il comparto turistico, con un incremento del 10,6% negli arrivi e del 9,7% nelle presenze a livello regionale. Complessivamente, gli arrivi superano i 5,9 milioni, mentre le presenze raggiungono i 20,7 milioni.

Anche Margherita di Savoia segue questo trend, registrando un aumento identico a quello regionale (leggi, ndr): +10,6% negli arrivi e +9,7% nelle presenze rispetto all’anno precedente. Numeri che, se confermati, rappresenterebbero un segnale incoraggiante per l’economia locale.

Tuttavia, le numerose lamentele espresse dagli operatori turistici durante la stagione estiva sollevano dubbi: questi dati rispecchiano davvero la realtà del territorio o sono il frutto di una lettura troppo ottimistica? Le associazioni di categoria - Confcommercio, Federalberghi, Assohotel e Confesercenti - non sembrano condividere lo stesso entusiasmo, evidenziando criticità che i numeri ufficiali non sempre raccontano.

L’auspicio è che questi dati trovino riscontro nelle entrate effettive per il bilancio comunale, soprattutto attraverso la tassa di soggiorno, che rappresenta una risorsa fondamentale per migliorare l’offerta turistica e i servizi locali. Una crescita reale deve riflettersi non solo nelle statistiche, ma anche nella qualità dell’esperienza per operatori e visitatori.

DEGRADO URBANO - Infine, non possiamo ignorare il persistente stato di degrado di alcune aree della città. Le segnalazioni dei cittadini, da noi rilanciate sui social con documentazione fotografica (leggi, ndr), riguardanti il viale del cimitero e il verde pubblico recentemente impiantato e già rinsecchito, sono rimaste inascoltate. È fondamentale che l’amministrazione comunale intervenga con urgenza per risolvere queste criticità (altre segnalazioni, ndr). Il decoro urbano non è solo un aspetto estetico, ma un elemento essenziale per una città che punta sul turismo e sulla qualità della vita dei suoi abitanti. Ci auguriamo che questi problemi vengano affrontati con la dovuta attenzione, affinché Margherita di Savoia possa realmente valorizzare il proprio potenziale.

GIUSEPPE NAPOLETANO (Circolo degli Amici)