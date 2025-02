Domenico Ricco eletto segretario di Fratelli d’Italia Margherita di Savoia: “Pronti ad una nuova stagione politica ed amministrativa”

MARGHERITA DI SAVOIA - Si è svolto questa mattina, presso l’Hotel Margherita, il congresso cittadino di Fratelli d’Italia, un appuntamento politico significativo per il partito della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L’evento ha confermato la crescita del movimento nel comune salinaro, con circa 250 iscritti alla sezione locale.

Ad aprire i lavori è stato il coordinatore provinciale, l’europarlamentare Francesco Ventola, affiancato dalla consigliera regionale Tonia Spina, dalla presidente incaricata del congresso Marta Patruno e dal consigliere comunale Francesco Pestillo. Al centro dell’assemblea, l’elezione del nuovo segretario cittadino: Domenico Ricco è stato proclamato all’unanimità alla guida della sezione di Fratelli d’Italia di Margherita di Savoia. Figura storica del centrodestra locale, Ricco ha sempre mantenuto una linea politica coerente, diventando un riferimento per chi crede nei valori del partito e nelle sue prospettive di governo per la città. Ad affiancarlo sarà un Direttivo Cittadino composto da Giuseppe Sarcina, Cosimo Damiano Cristiano, Giovanna Gargano, Antonio Dipaola e Antonio Gorgoglione.

Alla manifestazione hanno partecipato numerosi amministratori locali delle città vicine, segno del forte legame tra Fratelli d’Italia e il territorio. Presenti i consiglieri comunali di Barletta, Stella Mele e Luigi Antonucci; i consiglieri di Trani, Andrea Ferri ed Emanuele Cozzoli; e il consigliere comunale di Trinitapoli, Emanuele Losapio.

Non sono mancati interventi da parte di rappresentanti di altre forze politiche, che hanno portato i loro saluti: la consigliera Grazia Galiotta per Forza Italia, il consigliere Emanuele Quarta per Azione, oltre a Giuseppe Napoletano del Circolo degli Amici e all’avv. Pietro Di Benedetto.

Fratelli d’Italia ha ribadito la volontà di offrire un’alternativa politica all’attuale Amministrazione Comunale, lavorando ad un programma incentrato su crescita economica, valorizzazione del territorio e maggiore sicurezza. Durante il congresso si è discusso del calo demografico, con la crescente fuga dei giovani in cerca di opportunità lavorative, della scarsa valorizzazione delle risorse naturali, come saline, mare e turismo, e della necessità di politiche efficaci per attrarre investimenti e visitatori. Particolare attenzione è stata data all’emergenza occupazionale, con la richiesta di un maggiore sostegno alle imprese e di un piano di sviluppo locale incisivo. Un altro tema centrale è stato quello della sicurezza pubblica, un’esigenza sempre più sentita dai cittadini, che chiedono un presidio più efficace del territorio e misure concrete per garantire tranquillità alla comunità.

L’auspicio finale è stato quello di riunire tutte le forze positive della città attorno ad un tavolo di lavoro per costruire un progetto politico che guardi al futuro e restituisca fiducia ai cittadini. Fratelli d’Italia si pone l’obiettivo di coinvolgere la società civile, le associazioni e l’intera comunità, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile ed una gestione amministrativa capace di rilanciare Margherita di Savoia. Con coerenza e determinazione, il partito si prepara ad affrontare le prossime scadenze elettorali, puntando ad una nuova stagione di crescita e partecipazione attiva per una Margherita di Savoia davvero migliore.

GAETANO DALOISO