Il Comune di Margherita di Savoia parteciperà alla scuola di formazione sulle politiche giovanili con visite di studio a Bruxelles

MARGHERITA DI SAVOIA - Il Comune di Margherita di Savoia parteciperà, con l’assessore alle politiche giovanili Savino Tesoro, alla prima edizione della Scuola di Formazione sulle Politiche Giovanili, promossa da Regione Puglia, ARTI Puglia (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione) ed ANCI Puglia: un percorso formativo rivolto a trenta amministrazioni locali pugliesi con l’obiettivo di rafforzare le competenze degli amministratori sulle politiche giovanili favorendo il confronto tra le diverse realtà.

Il percorso avrà inizio a Bari il prossimo 25 marzo per proseguire con visite di studio a Bruxelles dal 9 all’11 aprile per conoscere da vicino le migliori pratiche europee e si concluderà il prossimo 16 maggio a Lecce. Previsti inoltre appuntamenti on line su temi specifici di approfondimento. Nelle tappe di Bari e Lecce l’assessore Tesoro sarà inoltre accompagnato dalla funzionaria del Comune Rosa Cascella.

Gli obiettivi di questo percorso mirano a dare centralità alle politiche giovanili ed offrire agli amministratori locali gli strumenti necessari per immaginare interventi concreti per i giovani, investire sulle competenze delle amministrazioni locali per costruire un futuro ricco di opportunità per le nuove generazioni, garantire politiche giovanili incisive e vicine ai bisogni reali della popolazione giovanile.

Un’iniziativa che il sindaco avv. Bernardo Lodispoto commenta così: «Questo progetto, promosso in sinergia con la Regione Puglia ed altri importanti partner istituzionali, mira a sviluppare competenze finalizzate a politiche territoriali efficaci, in linea con le nostre aspettative per il futuro e con le istituzioni nazionali e comunitarie: si tratta di una grande opportunità formativa non solo per gli amministratori locali ma anche e soprattutto per i risultati che potrà disseminare nei giovani del territorio pugliese».

