Lettera aperta di Arianna Camporeale: “Necessità personali mi impediscono di candidarmi, ma il mio impegno per San Ferdinando di Puglia continua”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta di Arianna Camporeale, già sindaca di San Ferdinando di Puglia, con la quale annuncia la sua decisione di non candidarsi alle prossime elezioni amministrative della città. Nella lettera, Camporeale riflette sul percorso che l’ha vista protagonista e spiega le ragioni personali che le impediscono di impegnarsi nuovamente in prima linea, pur confermando il suo sostegno al progetto civico “Adesso San Ferdinando”. Un’importante riflessione per i cittadini e per tutti coloro che hanno seguito il suo operato in questi anni.

«Cari concittadini, in questi mesi di silenzio mediatico non ho mai smesso di stare tra la gente, da cittadina, da donna, da professionista. E ho sentito forte e inequivocabile il calore di quanti mi esortavano a riprendere il percorso interrotto in autunno: affetto e fiducia che ho avvertito e che avverto tuttora da parte dei sanferdinandesi. Vi ringrazio con gioia, affetto e orgoglio.

Vi confesso che sarei stata onorata di poter riprendere un progetto, incamminarmi nuovamente lungo il percorso di un impegno in prima persona, in prima linea.

Si voterà domenica 25 e lunedì 26 maggio prossimi: San Ferdinando di Puglia potrà finalmente tornare a scegliere democraticamente da chi essere amministrata, dopo questa fase di commissariamento prefettizio.

Purtroppo, nei prossimi mesi non potrei essere presente fisicamente quando sarà necessario, non solo in campagna elettorale: necessità personali me lo impediranno. E non potrei garantire presenza e impegno, come credo che meriti questa città, specialmente in questa fase di ripartenza.

Ecco perché, ci ho riflettuto in attesa di conoscere le date delle elezioni, e ho deciso di non candidarmi per le prossime Comunali.

Una cosa è certa: non resterò a casa, lontana dai destini della mia amata San Ferdinando di Puglia. Non saprei. Non potrei. Non vorrei.

Solo pochi giorni fa abbiamo lanciato un rinnovato progetto civico con il gruppo “Adesso San Ferdinando” (leggi, ndr): continuerò a sostenerne il manifesto amministrativo, convinta del valore delle idee proposte e delle donne e degli uomini che le realizzeranno.

E resterò, come sempre, a disposizione dei sanferdinandesi e di chi, come me, vuol bene a questa città.»

Redazione CorriereOfanto.it