Biagio Musci è il candidato sindaco di ‘Adesso San Ferdinando’: «Rendiamo la città un luogo migliore»

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - “Adesso San Ferdinando” annuncia la candidatura dell’Avv. Biagio Musci a sindaco, come risposta ai problemi della città attraverso la partecipazione democratica.

Avvocato stimato, 40 anni, sposato e papà di Giulia, porta con sé una visione pragmatica e innovativa.

La cultura della legalità e la sua passione per il servizio pubblico rendono Biagio il candidato ideale per comprendere e risolvere i problemi della nostra comunità, con la forza della gentilezza e con l’appoggio di tutti i cittadini che credono in una politica alternativa, inclusiva e sostenibile.

Non si esce dall’instabilità in cui è stata schiacciata la città senza la partecipazione alla gestione della vita pubblica delle donne, dei giovani e dei cittadini.

Il momento di agire è “Adesso”!

Il nostro cantiere programmatico si fonda su quattro concetti chiave:

1. Ascolto attivo e partecipazione costante delle associazioni, dei sindacati e della società civile, per risolvere in modo condiviso le necessità quotidiane della collettività;

2. Sostenibilità ed innovazione, promuovendo iniziative per lo sviluppo ed il miglioramento della qualità dell’ambiente e della vita del cittadino;

3. Pari opportunità, per le donne, gli anziani e le fasce più vulnerabili della popolazione;

4. Rinnovamento nella continuità e continuità nel rinnovamento, per sviluppare quello che di positivo è stato fatto negli anni passati e innovare con decisione e coraggio il modo di fare politica.

La nostra campagna elettorale sarà caratterizzata da un approccio trasparente e partecipativo, in un programma che sarà il frutto di un confronto con tutti i cittadini e le forze sociali, perché crediamo che migliorare la nostra città inizi con l’impegno di ciascuno di noi.

Unisciti a noi e sostieni “Adesso San Ferdinando” con Biagio Musci candidato sindaco.

Comunicato Stampa “Adesso San Ferdinando”