Vito Musciolà è il nuovo segretario di Forza Italia a Trinitapoli: riparte il dialogo politico, al centro l’agricoltura

TRINITAPOLI - Si è svolto nella serata di venerdì 21 marzo il congresso sezionale di Forza Italia a Trinitapoli, culminato con l’elezione di Vito Musciolà a segretario cittadino del partito. Musciolà, noto imprenditore agricolo del territorio, guiderà una squadra formata da 15 componenti.

I lavori congressuali sono stati presieduti dall’avv. Raffaele Di Mauro. Hanno preso parte all’evento il segretario provinciale di Forza Italia e presidente del Consiglio comunale di Barletta, avv. Marcello Lanotte, e i consiglieri regionali Giuseppe Tupputi e Francesco La Notte.

In apertura, il presidente dell’assemblea Di Mauro ha letto la mozione presentata da Musciolà, incentrata su un messaggio di apertura al dialogo con l’amministrazione comunale, le forze politiche locali e le associazioni di categoria. Particolare attenzione è stata rivolta al comparto agricolo, definito “settore trainante dell’economia locale”, con l’inserimento di specifiche proposte programmatiche.

Unanime l’appello dei rappresentanti regionali e provinciali: “È finito il tempo della contrapposizione. Occorre lavorare insieme per il bene della comunità di Trinitapoli”, è stato il messaggio condiviso.

In quest’ottica, significativa è stata anche la presenza del segretario cittadino di Fratelli d’Italia, Giustino Tedesco, che ha auspicato una rinnovata unità del centrodestra a livello locale. Dello stesso tenore l’intervento del segretario provinciale di Puglia Popolare, Nicola di Feo, che ha sottolineato il valore politico e simbolico di questo momento.

Il congresso ha visto inoltre la partecipazione di rappresentanti di diverse forze politiche, tra cui Lega, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e MovDem. Un ringraziamento è stato rivolto anche a chi, pur non partecipando, ha dimostrato disponibilità al dialogo.

Nel suo intervento conclusivo, il neo eletto segretario Vito Musciolà ha ribadito la volontà di essere un punto di riferimento per tutta la comunità: “Ho scelto di coinvolgere persone che amano la terra e credono nel valore dell’agricoltura. La mia idea di politica è semplice: crescere producendo, far crescere persone capaci e volenterose”.

“Forza Italia a Trinitapoli - ha aggiunto Musciolà - vuole aprire una nuova fase, fatta di lavoro concreto e spirito di collaborazione”.

Una nuova fase si apre per Forza Italia a Trinitapoli, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra istituzioni, cittadini e forze produttive del territorio. Il mandato di Vito Musciolà si presenta come un’opportunità per tradurre l’impegno politico in azioni concrete, capaci di restituire centralità e visione alla comunità locale.

GAETANO DALOISO