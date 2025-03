Elsa Morra è la nuova segretaria della Lega a San Ferdinando di Puglia

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Prosegue il percorso di radicamento della Lega in provincia di Barletta-Andria-Trani. A San Ferdinando di Puglia, il partito guidato da Matteo Salvini ha ufficializzato la nomina di Elsa Morra come nuova segretaria cittadina. L’incarico è stato conferito dal segretario provinciale della Lega, Ruggiero Grimaldi, con il sostegno del consigliere regionale Joseph Splendido. La nomina è stata formalizzata nel corso di un incontro istituzionale presso la sede della Regione Puglia.

“Nel quadro di un rafforzamento del partito sul territorio - ha dichiarato Grimaldi - ho provveduto a nominare Elsa Morra, figura da sempre attiva nel sociale, quale nuova segretaria della Lega a San Ferdinando di Puglia. In un momento in cui la città si prepara ad affrontare una tornata elettorale di rilievo, sono certo che Morra saprà rappresentare le istanze dei cittadini, contribuendo a costruire una proposta politica solida, in sinergia con gli alleati del Centrodestra”.

Un incarico che Elsa Morra ha accolto con senso di responsabilità e determinazione: “Ringrazio il segretario provinciale Grimaldi e il consigliere regionale Splendido per la fiducia. Da oggi sono pienamente operativa per tutelare gli interessi dell’intera comunità sanferdinandese, lavorando con impegno anche in vista delle imminenti elezioni amministrative”.

La nuova segretaria ha infine sottolineato l’importanza di una strategia condivisa con le forze del Centrodestra: “Intendo avviare al più presto un confronto con le altre segreterie della coalizione, per definire insieme un progetto politico forte e credibile, in grado di restituire alla città una guida stabile e capace”.

Con questa nomina, la Lega conferma la volontà di consolidare la propria presenza nei territori, puntando su profili radicati e riconosciuti, capaci di interpretare e rappresentare le esigenze dei cittadini.

GAETANO DALOISO