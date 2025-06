Margherita di Savoia, il Consiglio comunale approva i punti all’ordine del giorno

MARGHERITA DI SAVOIA - Il Consiglio Comunale di Margherita di Savoia, riunitosi venerdì 13 giugno, ha approvato tutti e cinque i punti all’ordine del giorno. (Video)

Le nuove tariffe TARI per l’anno 2025 e il Piano Economico Finanziario 2024/2025 sono stati adottati con i 12 voti favorevoli della maggioranza e i 5 contrari dei gruppi di opposizione.

Unanimità, invece, per la variazione di bilancio che recepisce nuove entrate e destina parte dell’avanzo di amministrazione alla manutenzione straordinaria di marciapiedi, strade, arredo urbano e verde pubblico.

Condivisa da tutti i consiglieri anche la concessione in comodato d’uso gratuito di un’area comunale di 450 metri quadri alla Tenenza della Guardia di Finanza, che potrà disporne per 25 anni per la realizzazione di un parcheggio destinato al personale in servizio.

Infine, approvati all’unanimità anche i nuovi regolamenti comunali per il servizio di trasporto urbano e per il trasporto scolastico, con l’obiettivo di rendere più efficienti e strutturati i servizi pubblici locali.

