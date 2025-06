Tesserate di Forza Italia Trinitapoli contro la nomina della consigliera Clemente a segretaria cittadina di Azzurro Donna

TRINITAPOLI - «Le sottoscritte tesserate di Forza Italia Trinitapoli esprimono la più ferma disapprovazione per la nomina della consigliera Carmela Clemente a Responsabile cittadina delle donne di Forza Italia, disposta dalla Prof.ssa Rosa Uva, Responsabile provinciale di Azzurro Donna BAT.

Tale decisione rappresenta una palese violazione dei principi democratici che regolano la vita interna del partito e costituisce un inaccettabile bypass delle prerogative del direttivo cittadino. La decisione della Prof.ssa Uva, evidentemente calata dall’alto, è stata adottata senza alcuna consultazione preliminare delle altre candidate qualificate presenti nel direttivo cittadino, ledendo gravemente il principio della partecipazione democratica e del confronto interno.

Duole constatare come Azzurro sia diventato, nelle mani della segreteria provinciale di Forza Italia BAT, solo uno ‘strumento’ per perpetrare strani e ambigui giochi di potere.

È evidente, infatti, come la Prof.ssa Uva stia agendo quale mera esecutrice di direttive superiori, trasformando il movimento femminile in un appendice di logiche partitiche estranee agli interessi delle donne e del territorio. Un comportamento servile che tradisce la missione originaria di Azzurro Donna e la riduce a mero strumento di consenso per equilibri di potere provinciali.

MOBILITAZIONE DELLE TESSERATE

Di fronte a questa grave inosservanza dei principi democratici dello Statuto:

1. Raccolta firme per la revoca della nomina - Procederemo immediatamente alla raccolta delle firme delle tesserate per richiedere formalmente l’annullamento di questa decisione antidemocratica.

2. Ricorso agli organi superiori del partito - Presenteremo, nel caso si rendesse inevitabile, istanza ai vertici regionali e nazionali per il ripristino dei principi democratici fondanti il nostro statuto.

3. Richiesta di procedura trasparente - Esigiamo che venga avviata una nuova procedura di selezione collegiale e trasparente, nel rispetto delle prerogative del direttivo cittadino.

Chiediamo che prevalga il buon senso e che venga immediatamente sanata questa grave lesione dei diritti delle tesserate.

Le donne di Forza Italia Trinitapoli meritano un ruolo attivo e rappresentativo, non imposizioni che ledono i diritti e i principi fondamentali del nostro partito.»

Anna Achille, Mariella Clemente, Vittoria Maffione, Vincenza Maffione, Raffaella Maffione, Francesca Pinto (Tesserate di Forza Italia Trinitapoli)