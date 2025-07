Trinitapoli, un anno di amministrazione Di Feo: “Bilancio positivo e nuovi progetti in corso”

TRINITAPOLI - Ad un anno dall’insediamento della nuova Giunta Comunale, si è tenuto mercoledì 9 luglio, in Viale Vittorio nei pressi della Fabbrica del Futuro, un partecipato comizio pubblico voluto dal sindaco Francesco di Feo per fare il punto sull’attività amministrativa e condividere con la cittadinanza obiettivi, risultati e prospettive future. (Foto)

La serata, segnata da una forte presenza di cittadini e rappresentanti politici, ha rappresentato un momento di confronto aperto e costruttivo. Oltre al primo cittadino, sono intervenuti esponenti di rilievo della scena politica locale e regionale, tra cui Massimo Cassano (Puglia Popolare), Francesco La Notte (Forza Italia) e Ruggiero Grimaldi (Lega).

Ampio spazio è stato dedicato all’illustrazione dei progetti portati avanti in questo primo anno di governo cittadino. Gli amministratori comunali hanno infatti presentato, anche con l’ausilio di slide e video, un quadro dettagliato delle iniziative avviate nei rispettivi ambiti di competenza: dalla manutenzione urbana alla cultura, dal verde pubblico alle politiche sociali.

Tra gli interventi istituzionali, quello della presidente del Consiglio comunale, Loredana Lionetti, ha posto l’accento sul recupero di uno spirito democratico che guida oggi l’operato dell’Amministrazione: «Un anno fa Trinitapoli ha riconquistato la sovranità popolare. In questi mesi abbiamo ricostruito la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e riportato il Consiglio comunale ad essere un luogo vivo, aperto al confronto e al rispetto dei ruoli. Non cadiamo nelle polemiche di chi spera nel fallimento: i cittadini sanno riconoscere chi lavora con impegno per la comunità».

A seguire, sono intervenuti i membri della Giunta: il vicesindaco Cosimo Damiano Muoio (Manutenzioni, Arredo Urbano, Polizia Locale, Protezione Civile, Viabilità), Antonia Iodice (Verde Pubblico, Ambiente e Natura), Maria Rosaria Capodivento (Servizi Sociali, Sanità, Politiche Giovanili), Giovanni Landriscina (Attività Produttive, Turismo e Cultura) e Luigi Di Leo (Patrimonio, Urbanistica, Lavori Pubblici).

Tra gli annunci della serata, anche la nascita ufficiale del gruppo consiliare di Forza Italia, promosso dal vicesindaco Muoio insieme ai consiglieri Cicinato e Clemente, con il supporto del consigliere regionale Francesco La Notte.

Nel suo intervento conclusivo, il sindaco Francesco di Feo ha tracciato un bilancio complessivo del primo anno di mandato: «Sono soddisfatto del lavoro svolto. Abbiamo rimesso in moto numerose opere pubbliche, alcune delle quali già completate. Trinitapoli sta ritrovando la sua identità: abbiamo rilanciato eventi storici come la Sagra del Carciofo, il Natale, la Festa dello Sport e molto altro. È stato solo l’inizio: da oggi parte un progetto non solo amministrativo, ma anche politico».

GAETANO DALOISO