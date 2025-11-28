Forza Italia, prima forza del centrodestra a Margherita di Savoia, festeggia l’elezione di Lanotte: «Premiati coerenza, credibilità e presenza sul territorio»

MARGHERITA DI SAVOIA - Forza Italia celebra un risultato politico di grande rilievo per la provincia di Barletta-Andria-Trani: l’elezione di Marcello Lanotte al Consiglio regionale della Puglia. Un traguardo che giunge al termine di una campagna elettorale intensa e che conferma la solidità del progetto politico portato avanti dal partito sul territorio.

Secondo Forza Italia, il successo di Lanotte non è frutto del caso, ma rappresenta “la naturale conseguenza di un percorso costruito nel tempo grazie ad un costante lavoro di radicamento su tutto il territorio provinciale”, con un’attenzione particolare a Margherita di Savoia, dove il risultato assume un valore ancora più significativo: nella cittadina salinara Forza Italia si conferma prima forza del centrodestra con il 26%. (Leggi dati)

Per il partito, l’esito delle urne “lancia un messaggio politico chiaro: in una fase caratterizzata da sfiducia e disorientamento, l’elettorato respinge improvvisazione, trasformismi e conflitti interni che negli anni hanno indebolito il rapporto tra cittadini e politica. L’elezione di Lanotte dimostra invece che coerenza, credibilità e presenza costante sul territorio restano i pilastri che premiano e che permettono di riavvicinare le persone alle Istituzioni”.

Con l’ingresso del nuovo consigliere regionale, la sezione di Margherita di Savoia guarda al futuro con rinnovato entusiasmo. «Forza Italia - sottolinea il segretario cittadino Gianluca Di Lecce - continuerà ad essere una casa politica aperta, un punto di riferimento per tutti i cittadini e per le realtà sociali del territorio. Il nostro impegno proseguirà senza pause, con spirito di dialogo e senso di responsabilità. Oggi celebriamo un risultato importante, ma è solo il punto di partenza di una stagione di lavoro ancora più intensa».

L’obiettivo dichiarato è rafforzare ulteriormente la presenza istituzionale del partito, valorizzare la rappresentanza conquistata e trasformare il consenso ottenuto in azioni concrete per il territorio della BAT. In questo percorso, Marcello Lanotte e Forza Italia Margherita di Savoia intendono procedere fianco a fianco, con “una visione condivisa e una programmazione centrata sui bisogni reali delle comunità locali”.

GAETANO DALOISO (Foto: Fotografo amico)